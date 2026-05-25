El vinilo de Bad Gyal tampoco puede con Quevedo

Quevedo sigue intratable también en la lista de álbumes en España. ‘El Baifo’ sostiene el número 1 por cuarta semana consecutiva, ya certificado como disco de platino por el equivalente a 40.000 copias. Eso son más de 10.000 de media por semana. Y sin edición física.

La subida más fuerte de la semana la protagoniza ‘Más cara’ de Bad Gyal, que pasa del puesto 8 al puesto 2 debido a la edición en vinilo. Bad Gyal vuelve a quedarse sin el número 1 oficial en España con este lanzamiento pero al menos sí puede presumir de ser top 1 en vinilos. Además, es disco de oro, es decir, otro éxito para Alba Farelo.

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La entrada más fuerte de la semana es la de Malú, aunque su disco ‘Quince’ queda esta vez lejos de competir por las primeras plazas. Todos los discos de Malú publicados entre 2010 y 2023 fueron número 1 en España, pero este queda incluso fuera del top 3: es solo número 5.

La gran pregunta de la semana es dónde iban a caer en España los discos de Drake que han sido número 1, número 2 y número 3 en Estados Unidos, lo que constituye un récord. Pues bien, ‘Iceman’ ha llegado al número 8, ‘Habibti’ al número 38 y ‘Maid of Honour’ al número 44. Eso sí, ni una sola canción de Drake aparece por el top 100 español, pese a haber logrado todas esas cifras sobre todo con el streaming.

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Triángulo de Amor Bizarro llegan al puesto 53 con ‘Mi catedral‘, nuestro Disco de la Semana (y del mes), lo cual constituye una mejora desde ‘Sed’, que fue top 62. Sobre todo hay que destacar el top 10 conseguido en la tabla de vinilos por la banda gallega.

Las entradas se completan con ‘Secho Gang’ de Sech (33), ‘Loco x volver’ de Maluma (37) y ‘Gravitas’ de Eli Toffana (89).



