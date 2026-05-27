Olivia Rodrigo revela tracklist: mitad «enamorada», mitad «triste»

Ya queda mucho menos para el lanzamiento del esperado tercer disco de Olivia Rodrigo, disponible el próximo 12 de junio. ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ no tiene un título tan largo porque sí, sino que en realidad se trata de un álbum dividido en dos partes con temáticas diferentes. La artista lo ha revelado con la publicación del tracklist completo.

Rodrigo describió su tercer disco como «experimental» y lleno de «canciones de amor tristes». Ahora, conocemos los nombres de esas canciones. La primera parte del álbum, la que comienza con ‘drop dead’, tiene el sobrenombre de «Girl So In Love» e incluye canciones como ‘Stupid Song’, ‘Honey Bee’, ‘My Way’ o ‘Purple’, que cierra esta mitad. Los títulos más llamativos son, sin duda, ‘Maggots For Brains’ y la inocente ‘U + Me = 3′.

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La segunda mitad, por otro lado, se titula «You Seem Pretty Sad» y así lo reflejan sus títulos. Ya conocíamos la reciente ‘the cure’ y ‘begged’, la colaboración con Weyes Blood que debutó en SNL. El resto de canciones son un contraste total respecto a las de la primera parte, con nombres como ‘What’s Wrong With Me’, ‘Less’, ‘Expectations’ y ‘Cigarette Smoke’, que cerraría el LP.

Tracklist:

‘Drop Dead’

‘Stupid Song’

‘Honey Bee’

‘Maggots For Brains’

‘U + Me = 3’

‘My Way’

‘Purple’

‘The Cure’

‘Begged’

‘What’s Wrong With Me’

‘Less’

‘Expectations’

‘Cigarette Smoke’