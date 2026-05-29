RFTW: Paul McCartney, Tove Styrke, Carlangas, Kim Petras…

Hoy, 29 de mayo, se lanzan álbumes destacados como el de Paul McCartney o el que marca el regreso discográfico de Boards of Canada después de 13 años. Además, llegan nuevos discos de Kim Petras, Kurt Vile, AESPA o, desde España, Carlangas, La La Love You, çantamarta, propuestas emergentes como kara boi o Paula Felices, o un EP de SALMA.

En materia de singles, Ariana Grande lanza el single más esperado de la semana, que ya destacamos como Canción del Día, y Ravyn Lenae tira el single de su nuevo disco. Otros singles destacados de la semana son la incursión nudisco de Jungle, el homenaje de DELLAFUENTE a ‘Caravaggio’, el de SVSTO al ‘Bar Manolo’ y nuevas propuestas de Zahara -televisiva- o Dagny.

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Tenemos singles reseñables a su vez de Los Punsetes, Elliphant, Paco Pecado, Dinamarca con Mushkaa, Bebe Rexha con -nunca lo adivinarías- David Guetta, Jennifer Lopez con -nunca lo adivinarías- David Guetta, 070 Shake, una nueva locura de Gilla Band, un sorprendente tema electrónico de Blood Orange o un aún más sorprendente sample de los Cardigans por parte de Bb trickz.

Encontrarás en la playlist también novedades curiosas como el remix de ‘Beg for Me’ de Lily Allen con JADE o el de ‘Legendary Lovers’ de Katy Perry con Chief Keef, que pone fin a ese beef que segurísimo recordabas. Tenemos además regresos de Durutti Column, Nelly Furtado o Mónica Naranjo, con Nebulossa implicados en su ‘Puzzle’.

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Chanel Beads, Syd, The Tallest Man on Earth, Amatria, Mika o Santana con Becky G protagonizan otras de las novedades de la jornada disponibles en Apple Music. Si falta alguna importante, no dudes en dejárnosla en los comentarios.

