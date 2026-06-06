Olivia Rodrigo, confirmada en Primavera Sound esta noche

Olivia Rodrigo ha confirmado que es la artista sorpresa que actuará esta noche en Primavera Sound. El concierto tendrá lugar en el escenario Occident a partir de las 22.25 de la noche y coincidirá parcialmente con el set de My Bloody Valentine.

La actuación de Rodrigo en Primavera Sound se da solo semanas después de que la artista visitara la ciudad para ofrecer un concierto exclusivo en Montjuïc con Spotify y el Fútbol Club Barcelona.

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La actuación tiene todo el sentido en este momento porque es ya el próximo viernes cuando se presenta el nuevo álbum de la cantante. De ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’ se han presentado dos sencillos que han triunfado en las listas de éxitos: ‘Drop Dead‘ y ‘The Cure‘.