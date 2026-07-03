RFTW: Sienna Spiro, Peter Gabriel, Kylie Minogue, Chanel…

Hoy 3 de julio salen los nuevos discos de Madonna y de la artista revelación británica Sienna Spiro. La disputa por el número 1 de álbumes en Reino Unido está servida. También tenemos entre manos un nuevo disco de Deep Purple.

Entre los singles destacados de la semana encontramos ‘BESITO‘ de Judeline, al que se suman los lead singles de Marina Herlop o la colaboración de Nick León y Ela Minus. Marina Herlop también presenta disco con la laberíntica ‘Jaque‘ y Dinosaur Jr. con ‘Several Got Away’, mientras Celine Dion vuelve tras muchos años con una balada en francés.

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Entre los artistas favoritos del site que lanzan nuevo single, tenemos novedades de Peter Gabriel, Tove Styrke, Jorja Smith -que también ha anunciado disco-, Ona Mafalda, Teo Planell en clave 50s, Wolf Alice -que presentan un EP de caras B-, AKRIILA y un par de colaboraciones destacadas: por un lado, la de Snow Patrol y Kylie Minogue y, por otro, la de Jon Hopkins e Imogen Heap.

Más electrónica la ponen PNAU y Galantis -por separado-, y la playlist incluye también regresos de Bea Miller, Carlos Sadness, Bloc Party o Chanel, que sigue en su vibra afrobeat. Laura Veirs, Take That y Ant Cosmos, con un bolero, también presentan novedades.

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Además, hemos comentado la divertida ‘Crisco‘ de Miranda Lambert, mientras los fans de OT reciben nuevo single de Guille Toledano. Más música por parte de DMA’S, Destin Conrad, Yoly Saa o Gloosito, en la playlist de novedades.

