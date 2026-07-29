Ariana Grande estrena la retro ‘Petal’ en vivo y avanza su vídeo

Ariana Grande ha estrenado en directo al completo ‘petal’, el tema que da título a su nuevo disco, que se publica este viernes. ‘petal’ servirá además como segundo single oficial del álbum, tras el enorme éxito de ‘hate that i made you love me’.

Antes de que llegue ese día, Ariana ha decidido cantar ‘petal’ por primera vez en directo durante la gira ‘eternal sunshine‘, en Montreal (Canadá). Lo que escuchamos es una balada dramática de aire retro, a medio camino entre el doo-wop y el blues, y también una declaración de intenciones en la que Ariana proclama que «no es ninguna víctima».

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‘Petal’ utiliza la metáfora de un «pétalo sobre el asfalto» para hablar del conflicto entre el privilegio asociado a su estatus como estrella del pop y las dificultades que ha atravesado en su vida. El puente lo deja claro: «Todas mis historias favoritas acaban en tragedia, pero no necesito que nadie me salve, porque esta música y yo nunca moriremos». Ariana presenta la música como su salvación y se recuerda a sí misma lo privilegiada que es pese a los baches: «el dolor no muerde aquí en el paraíso», canta.

Ariana también ha adelantado un pequeño vistazo del videoclip de ‘petal’, que podrá verse el mismo día del lanzamiento del álbum. Todo apunta a que, como el anterior, estará cargado de interpretación y dramatismo.

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‘Petal’ fue además la encargada de abrir el encore del concierto. No fue el único estreno de la noche: Ariana también interpretó por primera vez un breve a cappella de ‘worst behavior’, de su disco ‘positions‘.

