Charli xcx, top 4 en España con ‘Music, Fashion, Film’

Charli xcx ha conseguido alcanzar el cuarto puesto de la lista española con ‘Music, Fashion, Film’, pero le ha ido mejor en Estados Unidos y, sobre todo, en Reino Unido. Rels B ha impedido a la artista británica alcanzar el podio en España después de firmar la mayor subida de la semana con ‘LOVE LOVE FLAKK’, que ha pasado del número 47 directamente al número 3.

Por otro lado, la autora de ‘BRAT’ ha debutado en el tercer puesto de las listas estadounidenses con 78.000 unidades vendidas. En Reino Unido, por supuesto, es número 1. No solo eso: Charli xcx es la primera artista británica en tener dos álbumes número 1 en el mismo año, por la salida de ‘Wuthering Heights’. En España, no ha podido igualar o superar el dato que consiguió con ‘BRAT’ en su momento, llegando al segundo puesto de la lista.

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Las dos entradas restantes han vivido destinos muy diferentes: The Strokes han conseguido aterrizar en el número 11 de la lista con ‘Reality Awaits’, mientras que el ‘A*POP’ de Tyla no ha pasado del puesto 89.