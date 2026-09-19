Resumen del verano 2026





¿Has estado de vacaciones y has estado algo desconectadx? En el primer capítulo de la 6ª temporada del podcast REVELACIÓN O TIMO, repasamos todo lo que la actualidad de la cultura pop dio de sí durante el descanso estival.

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Hablamos de la victoria de España en el Mundial y cómo nutrió a ‘SUPERESTRELLA’ de Aitana de oyentes internacionales. De la polémica de Rosalía en Argentina. De si tuvimos un «Madonna summer» o no fue para tanto. De series como ‘Tip Toe‘ y todas las que ganaron en los Emmy. De películas como ‘Obsession‘ o ‘El ser querido‘. De la polémica adaptación de ‘La odisea‘. De los mejores discos que se han editado. De los conciertos de Lily Allen, Morrissey, Kanye West, Nick Cave o Lorde. De decepciones como FKA twigs. De los que nos dejaron como Dolly Parton, Bonnie Tyler o Víctor Coyote. De la maternidad de Lady Gaga.

Y finalmente, a petición popular, de la angustiosa situación política actual, de lo que ha pasado en Ceuta -de la mala gestión del gobierno central, a la crisis migratoria que se ha llevado la vida de 141 personas que a nadie parecen importar-. O de la polémica que ha rodeado la gira de Ed Sheeran por la expulsión de Macklemore al proyectar este imágenes del genocidio en Gaza. Os recordamos que una de las ONG’s que está ayudando a Palestina a lidiar con el genocidio cometido por el Estado de Israel es UNRWA.