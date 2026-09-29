SanSan Festival ha compartido el cartel de su edición de 2027, que se celebrará en Benicàssim los días 25, 26 y 27 de marzo. Los abonos salen a la venta este miércoles 30 de septiembre a las 12:00 en la web oficial del festival. Todavía falta por conocer uno de los grandes nombres del cartel, pero ya están confirmados Lori Meyers, Iván Ferreiro, La Pegatina, Sexy Zebras, Shinova y ZAHARAVE. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador un año más.

Entre los nombres más destacados también aparecen Él Mató a un Policía Motorizado, Alcalá Norte, Cala Vento, Los Punsetes, los recientes ganadores del Premio Ruido Rufus T. Firefly, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Niña Polaca, Parquesvr y Vera Fauna.

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Triángulo de Amor Bizarro llegará con el enorme ‘Mi Catedral‘, mientras Los Punsetes presentarán nuevo disco. El apartado internacional incluye también a Bestia Bebé y El Zar, completando una representación argentina de tres nombres.

El cartel se completa con una larga lista de nombres emergentes, entre ellos Aiko el grupo, Begut, el diablo de shanghai, El Nido, La 126, Linze, Los Estanques, el grupo indie revelación en las listas Mala Gestión, Ona Mafalda, Oslo Ovnies, Paco Pecado, Perfecto Miserable, Pipiolas, RATA, shego, Tenda, Toldos Verdes y Vangoura, además de Sobrezero.

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También vuelve Groc Talent, el concurso desarrollado junto al Villarreal C.F. para descubrir nuevos artistas de la Comunitat Valenciana. El ganador tendrá un hueco en el cartel de SanSan 2027.

En El Santuario, el espacio dedicado a la electrónica, estarán Andy Grey, Alex Curreya, BITA, Bite Me & CHVLO pres. RAVEPOP, Cate, Ella Pincha Sola, John Core b2b Sade, Kid Rizzo, Mr. Kitos, Popi&Sito y Toxicosmos.