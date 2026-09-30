Anni B Sweet, en Sonorama Goes to Ibiza, que anuncia horarios

Tras la cancelación de varias fechas de la gira de Ginebras, Sonorama Goes to Ibiza ha añadido a dos nuevos nombres a su programación. En primer lugar, el ya comentado regreso de Status d Sal; y en segundo lugar, la llegada de Anni B Sweet, que realizará un acústico.

Quedan solo 2 semanas para que Anni B Sweet publique su nuevo álbum ‘Alegría’ y han sido 2 los singles que se han presentado de este nuevo proyecto: ‘Adiós con alegría‘ y ‘No le encuentro la gracia‘, que recientemente seleccionamos como Canción del Día de manera instantánea.

- Publicidad -

Sonorama Goes to Ibiza se celebrará este fin de semana en Cala de Bou. El viernes 2 de octubre se celebra una jornada completamente gratuita en el Auditori Caló de s’Oli. Desde las 18:00 horas pasarán por el escenario Kitai, Modelo, Éxtasis, Tenda, Comandante Twin y Oslo Ovnies.

El sábado 3 de octubre, la música continuará desde las 13:00 horas en Cinerama, en el Hotel Grand Paradiso, con Bouza vs Dylan. A las 16:45 horas abrirá sus puertas Venice Bay, donde se sucederán las actuaciones de Anabel Lee, Peter Colours, Anni B Sweet, Statuas d Sal, Tu Otra Bonita y Marlena hasta las 23:00 horas. Los horarios están disponibles en Instagram.

- Publicidad -

Las últimas entradas para el sábado están disponibles desde 45 euros, sin gastos de gestión ni de reserva, dentro de la política de Planeta Sonoro de eliminar estos costes adicionales. Pueden adquirirse a través de sonoramariberaibiza.es. Sonorama Goes to Ibiza ’26 es posible gracias al apoyo de Turismo de Ibiza, Consell d’Eivissa y Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. JENESAISPOP es medio oficial del evento.