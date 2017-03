Las mejores canciones del momento: marzo 2017

Como cada mes, compartimos una playlist para Spotify y Deezer con las mejores canciones del momento para la redacción. Os las presentamos brevemente.

1.-Lana del Rey / Love: Nuestro número 1 semanal por segunda semana consecutiva, es decir vuestra canción más votada ahora mismo, es el adelanto del próximo disco de Lana del Rey, que aún no tiene fecha de edición.

2.-Katy Perry / Chained to the Rhythm: Tampoco tenemos fecha de publicación para lo nuevo de Katy Perry, pero sí un vídeo cargado de intenciones políticas para su single de regreso, de ritmo slow disco.

3.-Joe Crepúsculo / Música para adultos: También espectacular es el vídeo que Joe Crepúsculo ha realizado para el que al final parece el single principal del Recomendado ‘Disco duro‘. Un cruce perfecto entre Battiato y Baxendale.

4.-Ralph / Something More: Entre los protagonistas de nuestra sección Revelación o Timo ha estado esta cantante canadiense que comparábamos con Carly Rae Jepsen por razones evidentes.

5.-Rizos / Ap2: El proyecto pseudo-rap de Pablo Villafranca de Tremenda Trementina ha publicado un disco este año que incluye temas tan contagiosos y desenfadados como este, contagioso a pesar de sus escasos 2 minutos de duración.

6.-Orbital / Kinetic 2017: Irresistible “rework” de una vieja y perdida canción que trabajaron hace una década y que vuelve a poner a los legendarios Orbital en el mapa.

7.-Chucho / Un inmenso placer (Dorian Remix): Sorprendente remix de uno de los singles del último disco de Chucho, que funciona perfectamente como llenapistas electro, contra todo pronóstico.

8.-Lorde / Green Light: Junto al de Lana del Rey, el comeback más importante de las últimas semanas es el de Lorde, que ha escogido como single una extraña canción mitad casi a capella, mitad llenapistas desbocado, que ha terminado de cobrar sentido con su presentación en televisión.

9.-Kygo ft Selena Gomez / It Ain’t Me: Disfrute de esta previsible canción del verano antes de que la radio la queme. ¿El ‘Lean On’ de este año?

10.-The New Pornographers / This is the Wold of Theatre: Súper popero single de The New Pornographers, uno de los dos que presentan el disco que sale el 7 de abril.

11.-Los Campesinos! / Sad Suppers: También popero y revitalizante corte incluido en el último disco de Los Campesinos!, cuya primera mitad es sencillamente espectacular.

12.-Biznaga / Una ciudad cualquiera: ‘Sentido del espectáculo‘ de Biznaga es otro de nuestros Discos Recomendados y ‘Una ciudad cualquiera’ lo mismo puede gustar a fans de los Pegamoides que de Juventud Juché.

13.-Los Punsetes / ¡Viva!: Tras un par de “buzz singles” el verdadero sencillo del disco de Los Punsetes ha sido este tiro llamado -como el álbum- ‘¡Viva!’ que ya tiene vídeo dirigido por Luis Cerveró, aunque en realidad parezca haberlo dirigido Álex de la Iglesia.

14.-Polock / Oh I Love You: Nuevo estupendo single del álbum que Polock lanzarán esta semana. Los valencianos continúan siendo los mejores Phoenix después de Phoenix.

15.-Rosalía / Catalina: Escalofriante tema extraído del gran debut de Rosalía, que no ha decepcionado después de un par de temporadas de hype. ‘Los ángeles’ es ya uno de los mejores discos de 2017 por las razones que mi compañero Raúl Guillén ya explicó en una excelente crítica.

16.-Arca / Piel: También impresionante, aunque muy diferente, es el tema ambient que el venezolano Arca ha presentado como uno de los adelantos de su próximo álbum. Lo presentará en Sónar Barcelona.

17.-Los Planetas / Islamabad: La triada más intensa de esta playlist se cierra con lo nuevo de Los Planetas. Los granadinos suceden al más popero ‘Espíritu olímpico’ con esta adaptación de un tema de Yung Beef, con el que además han editado un split.

18.-El Último Vecino / Mi chulo: Otra adaptación de trap es otro de los grandes growers de estas semanas, en este caso una más fiel de un tema de La Zowi que incluye un préstamo de los Smiths.

19.-Jidenna / Bambi: Entre los cortes más hipnóticos del disco de Jidenna, protegido de Janelle Monáe, está este precioso ‘Bambi’ que lo mismo se podría haber editado en 1950 que haber sido entonado por Vampire Weekend.

20.-John Meyer / Still Feel Like Your Man: Aproximación al R&B del ex de Katy Perry, entre rumores de que esta letra tipo “por qué me dejaste” va dedicada precisamente a ella.

21.-Ride / Charm Assault: No podía faltar en nuestra playlist el primer single en 20 años de Ride, que además después han tenido tiempo para sacar otro más, ‘Home Is A Feeling‘.

22.-Mark Lanegan / Nocturne: Tenebroso y sucio temazo que nos devuelve al mejor Mark Lanegan, quien publicará su nuevo disco el 27 de abril.

23.-Calvin Harris, Frank Ocean, Migos / Slide: Extraña colaboración la de Calvin Harris con un Frank Ocean que nunca se había entregado a las pistas de baile, y el trío de trap de moda. Como mínimo, como curiosidad, funciona.

24.-Oddisee / Things: En representación de un rap que no necesitaba ser machista ni hablar de drogas, os hablábamos recientemente de Oddissee. Uno de los temas más recomendables de su disco es este ‘Things’.

25.-Goldie, Ulterior Motive, Natalie Williams / I Adore You: Goldie vuelve con nuevo disco el próximo mes de junio, como para recordar de dónde viene el sonido que The xx o Disclosure, cada uno en su estilo, han adaptado de los 90.

26.-El Pardo / Skasta: Ultra efectiva incursión en el ska del proyecto de Raúl Querido, no exenta de crítica ni de sentido del humor.

27.-Hercules and Love Affair, Faris Badwan / Controller: Probablemente Hercules nunca lleguen a ofrecer un hit del tamaño de ‘Blind’, pero este ‘Controller’, no por predecible es menos efectivo. Ya es más de lo que pueden decir Depeche Mode.

28.-HAERTS / Your Love: De nuevo amparados en los 80 de Fleetwood Mac, como en el estupendo debut homónimo que sacaban hace unos años, HAERTS han publicado una canción enorme llamada ‘Your Love’

29.-Timber Timbre / Velvet Gloves & Spit: Estupenda combinación entre Richard Hawley y Destroyer la que Timber Timbre ha conseguido en uno de los adelantos del disco que sale el 7 de abril. ‘Velvet Gloves & Spit’ abrirá ‘Sincerely, Future Pollution’.

30.-Dolorosa / Dominar el tiempo: ¿Solo buscamos a los nuevos Planetas durante los últimos 20 años? ¿Qué hay de buscar a los próximos Amaral? Dolorosa podrían serlo y por eso pasaban hace unas semanas por nuestra sección Revelación o Timo.