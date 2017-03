Los Punsetes: “Una cosa es protestar y otra quejarse, la queja es un poco tediosa”

Los Punsetes han publicado esta semana su quinto álbum, el Recomendado ‘¡Viva!‘, en el que compiten por el título de canción más icónica ‘Mabuse’, el single homónimo y ‘Tu puto grupo’. Hablamos en un bar de Malasaña con Ariadna (voz) y Chema (batería) sobre estas y otras grandes canciones de su disco, la imposibilidad de dedicarse profesionalmente a la música al ser tantos o el álbum de su compañero Anntona, entre otras cuestiones. Los Punsetes actuán el 24 de marzo en Castellón, el 8 de abril en Let’s Festival, el 19 de mayo en Mislata, el 26 de mayo en Murcia, el 27 de mayo en Alicante… y también estarán en Tomavistas, Sunshine Suances, Vida Festival, Bilbao BBK Live o Low.

¿Os ponéis un objetivo con cada disco, tipo mejorar técnicamente o hacer las mejores canciones posibles?

Chema: “No tenemos un propósito concreto, las canciones van llegando y cuando todo tiene forma, vemos dónde podemos ir con ellas. El proceso no ha cambiado desde el principio, alguien lleva con una propuesta esquemática y le damos forma. Hasta que no están acabadas las canciones, no sabemos qué tenemos entre manos. De sonido, salvo excepciones, vamos siempre por el mismo camino. No por comodidad sino porque es lo que nos sale, por la metodología que tenemos desde el principio”.

¿Qué aporta El Guincho como productor? ¿Tenéis una barrera que diga “hasta aquí nos vamos a dejar influir”?

Chema: “No. Él aporta bastante. Acaba de pulir canciones que no son redondas. Pule mucho la dinámica para que una canción deje de ser monótona, da respiro a unas partes… sabe cómo darles la vuelta para que un pequeño detalle haga que la canción crezca o para que una parte sea más fuerte”.

¿Algún ejemplo concreto de lo que ha aportado como productor?

Ariadna (incorporándose unos minutos tarde): “Ha reestructurado ‘Miedo’ y ‘Estrella distante'”.

Chema: “Y en el anterior más. Este disco suena menos post-producido. El anterior tenía más filtros y rompió más estructuras”.

‘Estrella distante’ es vuestra canción más larga, sois de canción corta en general.

Ariadna: “Pero tenemos algunas como ‘Nit de l’Albà’ parecida en estructura. Tampoco es muy sorprendente. Le íbamos añadiendo partes. No se nos hace tan larga, cuando vimos lo que duraba dijimos: “¡coño!””.

Chema: “Es un momento de esparcimiento”.

¿Tenéis alguna favorita?

Ariadna: “Yo ‘Camino’. Es una canción con un mensaje muy positivo. La canción es enérgica, me gusta cantarla”.

Chema: “‘Tu puto grupo’ me gusta porque no es un 4×4, es un 6×8 y es entretenida. Así salimos de lo de siempre a la hora de tocar”.

“‘Viva’ es un exabrupto no solo contra el horror que nos rodea sino contra el horror de que todo el mundo se queje. Una cosa es protestar y otra cosa es quejarse, la queja es un poco tediosa”

‘Viva’ parece optimista, pero incluye desgracias, ¿es optimista, habéis jugado con los contrastes?

Ariadna: “Es anti-Viva”.

Chema: “Es un exabrupto, pero no sólo un exabrupto contra el horror que nos rodea sino el horror de que todo el mundo se queje. Una cosa es protestar y otra cosa es quejarse, la queja es un poco tediosa. Es un poco la tradición católica, el ranking de la crucifixión, “yo sufro”, “pues yo sufro más”. La estampa de pueblo trasladada a las redes sociales. La gente en el pueblo se entera de los chismes del pueblo y aquí (NdE: la entrevista tiene lugar en Madrid) que todo el mundo es más enteradillo, las quejas son con un poco más de pompa y de fanfarria”.

Usáis poco las redes sociales, ¿no?

Ariadna: “Manu (guitarrista, Anntona) se encarga del Twitter y del Facebook. Y de Instagram. Yo tengo un Instagram”.

¿Hay crítica a las redes sociales en el disco?

Chema: “No, pero estamos atravesados por ellas”.

Ariadna: “También tienes opción de no ver nada”.

Chema “Ya, pero no ves nada porque hay alguien que se encarga de hacerlo por el grupo”.

Ariadna: “Sí, si no lo hiciera él, sería algún otro”.

¿Tenéis este tipo de fans que os exigen selfies por ir a conciertos?

Ariadna (después de pensar un rato): “Nos pidieron una vez que dedicáramos una canción por un cumpleaños, y no lo hicimos. No dedicamos nada ni a nuestros amigos, no lo hemos hecho en la vida. Es lógico que tampoco lo hagamos con una persona desconocida. Yo no lo haría con ningún grupo, no pediría que me dedicaran una canción”.

“No por tener un micrófono, una persona tiene algo que decir (políticamente)”

No os veo como un grupo político, pero hay dos o tres frases en el disco que reflejan un desencanto, ¿verdad?

Ariadna: “Es un disco un poco más amargo. Sí, puede ser”.

Chema: “Sí. Pero es el punto de vista de una persona normal y corriente. No por tener un micrófono, una persona tiene algo que decir. Tampoco está la intención de decir “yo soy el más listo de la clase”. Nada más lejos de la realidad”.

¿Os planteáis o evitáis escribir canciones políticas?

Ariadna: “Depende de las pretensiones que tengas, si solo estás dando tu opinión, pero no la estás imponiendo…”.

Chema: “Tiene que salir de manera natural. Hay gente que tiene la capacidad para ser concreto y se pone con otro tema y da pena. Uno tiene que saber quién es, dónde está, de qué es capaz, si tiene algo nuevo, cojonudo que decir al respecto, o si lo que va a decir da vergüenza ajena. Entonces, mejor no decirlo. No por creerse uno más comprometido, ya sea con la política o las flores, va a aportar algo nuevo o bonito”.

¿Algún artista que haga canción social entre vuestros favoritos?

Ariadna: “No”.

Chema: “A mí antiguos. Paul Robinson. Cuando era chaval, solo escuchaba las cosas que más se cagaban en todo, y luego ya descubres que la belleza está en muchas partes”.

Los Punsetes es un grupo de cagarse en todo.

Chema: “Un poquillo”.

Ariadna: “En el día a día, es una conversación con un amigo que tienes al lado. Sin más”.

¿”‘Alphaville’ tiene algo de feminismo, por lo de “por todas las mujeres muertas”?

Ariadna: “Habría que preguntárselo a Jorge, que es quien la escribió”.

Chema: “Pero no, es por la peli de Godard, el ambiente, el espíritu…”

Parecéis tener personalidades muy fuertes cada uno. Supongo que no vais a contestar “no, no tenemos personalidad”, pero me preguntaba si aporta algo al grupo, si hay conflicto…

Chema: “Tenemos nuestro carácter. Somos todos muy distintos”.

Ariadna: “Siempre es enriquecedor, hay conflicto. Que estén de acuerdo 5 personas siempre es muy difícil, hay discusiones. Cada canción es de una manera o de otra dependiendo del acuerdo al que llegues”.

Chema: “Tenemos opiniones divergentes, otras veces hay facciones”.

¿Algún ejemplo concreto?

Ariadna: “Tenemos problema en ponernos de acuerdo con los nombres de los discos. No somos capaces de ponernos de acuerdo y al final gana un nombre por agotamiento”.

Pues los nombres de los discos son bastante asépticos…

Chema: “LP1, LP2…”

Ariadna: “El primero se llamaba ‘Los Punsetes’, que es lo que ponía en el disco”.

¿Quién puso ‘Viva’?

Ariadna: “Jorge”.

Chema: “Yo creo que fue más bien Manolo”.

Ariadna: “Recuerdo a Jorge diciendo ‘Viva’ y yo no estaba de acuerdo”.

Chema: “Yo tampoco”.

Ariadna: “Los otros son 3, pues el disco se llama ‘Viva'”.

“‘Tu puto grupo’ es una destilación de todo lo que da grima de ciertas estéticas grandilocuentes”

Parece bastante claro a quién se puede dedicar ‘Tu puto grupo’ con lo de la “épica”.

Chema: “Es una destilación de todo lo que da grima de ciertas estéticas grandilocuentes, lo sacas de ahí, lo pones de frente. No estamos hablando de una persona o de un grupo en concreto, pero sí de bastantes”.

Detecto un miedo brutal a mencionar a otros grupos -para mal- en las entrevistas. Me ha pasado con Miss Caffeina, Rusos Blancos, Lori Meyers. En vuestra nota de prensa pone que sois unos “sinvergüenzas”, pero no lo sois tanto si no decís a quién os referís.

Chema: “Pero en el fondo, por lo menos yo… a ver… es que decirle a uno “haces una puta mierda” es…”

Ariadna: “Prepotente”.

Chema: “Ir de sobrado. Una cosa es una manifestación artística, entre comillas, y otra cosa es que yo diga “lo que haces es basura”. Aunque artísticamente no me guste nada, tampoco conoces a la persona”.

Ariadna: “Ni hay ninguna necesidad”.

Pero haces tu canción, tú no te mojas, pero tus fans saben más o menos de qué grupo hablas.

Chema: “Mucha gente a la que le pueda gustar esa canción se la puede cantar a un amigo cuyo grupo favorito odia. Es un regalo para que el odio sano se expanda por el mundo”.

En vuestro caso por lo menos se sabe más o menos de quién habláis, pero este miedo a hablar de otros grupos hace que algunas declaraciones de grupos ni entienda a quién se refieren.

Chema: “De música actual, no me escucharía ni a mí. Me encanta que la gente siga haciendo música, eso hace que haya grupos, que podamos tocar, pero a mí me da mucha pereza la música actual. Sigo escuchando música de gente de hace muchísimo tiempo, y la que más me gusta es gente que ya no está viva o ya no hace música”.

Ariadna: “Cada vez me cuesta más. Una vez cada 2 años sale algo que me llama la atención. Me gustan los grupos muy locales, grupos nuevos que surgen en Madrid, tengo más a mano y ocasión de ver en directo, como Juventud Juché, Sierra, Lidia Damunt… me interesan más que grupos más grandes. A veces voy a festivales y no me suena nada ningún grupo del cartel”.

‘El manual’ no parecía estrictamente musical, pero sí…

Chema: “Sí, salió de un libro de KLF de cómo hacer música de éxito”.

Ariadna: “Salen una serie de cosas en el libro y son las que se enumeran”.

Os encanta el tema metamusical, para no tener ya interés en la música…

Chema: “A mí la música me encanta”.

Ariadna: “Pero claro, ¿qué música?”.

Chema: “Es una cuestión de la edad. Te gusta lo que escuchabas cuando eras adolescente. Es lo que te ha quedado ahí por mucho que ahora se lleve el “merengue digital fun fun fun””.

Está ese estudio que dice que a partir de los 33 años no te gusta la música nueva…

Ariadna: “¡Qué horror!”.

Vosotros tenéis fans de todas las edades, ¿verdad?

Aridna: “De 16 o 20 años y al fondo gente de la edad de mi padre”.

Perfil Patxi López.

Ariadna: “O mayores”.

Chema: “En Alicante nos vino a ver un matrimonio holandés, vinieron en coche y nos hablaron, tenían 50 palos”.

¿’Mabuse’ es por el pintor?

Chema: “Es por la peli del Doctor Mabuse, es de Manolo. El título vino después, al ver que era un testamento, por una cuestión semántica”.

Ariadna: “Es una reflexión sobre qué puede pasar con tu vida cuando te vas, sobre lo que dejas”.

¿Qué podéis contar del nuevo vídeo?

Ariadna: “Es muy guay, muy entretenido. A mí me da la risa solo de pensarlo”.

Chema: “Hay de todo, muerte, destrucción. Salimos, otra cosa es que se nos reconozca. Hay peleas, ratas, centuriones”.

¿Es vuestro favorito de los que habéis hecho?

Chema: “Ya trabajamos con Luis (Cerveró) cuando todavía estaba en Canada y este sigue en ese tono un poco”.

¿Teníais claro que el vídeo era para esta canción, entre tanto “buzz single”?

Ariadna: “‘Viva’ es de la última tanda, de cuando ya teníamos casi todas, y se quedó como single”.

Chema: “Salió sin pensarla casi. Y si sale sin pensar, será por algo. Si te cuesta poco sacarla es que tiene algo para que pueda ser single”.

‘Presagios de partida’ sí me parece muy Planetas. Es de las pocas veces que sí veo la comparación.

Ariadna: “Con Los Planetas nos comparan desde el primer disco. ¿Sí?”.

Chema: “Sí, esta vez sí”…

¿Es de Anntona?

Ariadna: “No, es de Jorge”.

Me pegaba lo de la pornografía.

Ariadna: “Conviven mucho, algo se pega”.

¿Hay alguna canción que iba para Anntona y os habéis quedado esta vez?

Chema: “Sí, ‘Tu puto grupo’. Normalmente nos enseñaba canciones y nos parecían una puta mierda. Y esto ha sido al revés. “Esta nos gusta, tráela para acá””.

Ariadna: “Esta es la última que hicimos”.

¿Y las primeras?

Ariadna: “‘La pereza que me da’, ‘Miedo’ y ‘Mabuse’, que salieron casi a la vez”.

¿Qué diferencia hay entre unas y otras?

Ariadna: “Un año”.

¿Cómo te acuerdas de todo?

Ariadna: “Lo llevo todo apuntado con fechas en un cuaderno. Lo llevo apuntado de siempre”.

¿Y eso?

Ariadna: “Así me acuerdo mejor, me parece que es útil”.

Háblame de tu vocación vocalista, de la evolución de tu voz. Al final identifica bastante al grupo.

Ariadna: “No sé si es bueno o malo, es lo que es. Siempre me ha gustado cantar. Cuando tenía 14 años tenía clarísimo que quería tener un grupo, tuve un grupo con unas amigas, pero nunca llegamos a grabar nada. Cuando acabamos la facultad Manu y yo, yo empecé a estudiar Moda y Manu, Producción. Los jueves nos íbamos a cantar al karaoke. Se le ocurrió “vamos a montar un grupo” y yo dije “ahora mismo”. El llamó a Chema, llamó a Gonzalo, que nos conocíamos todos de clase de Imagen y Sonido (en la Complutense). Se incorporó Jorge después y cumplí mi sueño”.

¿Y has educado tu voz después?

Sí, di clases de canto durante dos años, hace dos años. Me sirvió de mucho porque tenía miedo de estropearme la voz. Intentas entonar, pero no eres consciente del daño que te puedes hacer en las cuerdas vocales. En ‘Una montaña es una montaña’ noto diferencia de cómo canto. Tengo más control y más conocimiento”.

¿Vas a seguir con tu personaje de no moverte en el escenario?

Ariadna: “No sé… Sí”.

¿Hay divergencia en el grupo sobre qué hacer?

Ariadna: “No. Eso lo decido yo. Hay gente que todavía se sorprende, porque no nos ha visto nunca”.

Tú sí eres fan de Anntona, a diferencia de Chema…

Ariadna: “Muchísimo, yo soy súper fan de Anntona”.

Chema: “En una tocamos Gonzalo y yo”.

Ariadna: “Yo solo he cantado en un disco de Anntona. En uno o en dos. Canto dos canciones con él”.

Yo creo que en dos discos distintos. ¿Qué te ha parecido el nuevo?

Ariadna: “Muy bueno, hay varias que me gustan. ‘Mi pequeño pene y yo’, ‘Una mierda como un castillo’. Me descojonaba sola pensando en Manu, cuando le conoces, todo cobra otro sentido. Sabes a qué se refiere”.

Sois bastante buenos titulando: ‘La pereza que me da’, ‘Humanizando los polígonos’…

Ariadna: “Son cosas que están en las letras”.

Chema: “Pues sí, no somos malos”.

¿Os parece parte de la personalidad del grupo? Por ejemplo, “pereza”, es una palabra que no se usa tanto en el pop, aparte del grupo Pereza, cuando es una palabra que se usa todo el rato en el lenguaje oral.

Chema: “Pues puede ser, por qué no. Seremos ocurrentes”.

¿Creéis que habéis mejorado en este disco como compositores o como músicos?

Ariadna: “Yo creo que no, vamos haciendo canciones, dando pequeños pasos…”

Chema: “Vamos sabiendo mejor qué es lo que quiere cada uno. En compenetrarnos sí lo noto, por narices, después de 12 años tienes que estar más compenetrado. Pero tampoco hemos aprendido mucho más de lo que ya sabíamos. No vamos a ser Alan Parsson”.

¿No podéis vivir de la música aún ni estás a las puertas?

Ariadna y Chema: “Jamás en la vida”.

“No creemos que ni de coña podamos tener un salario digno para los 5. Somos muchos, la infraestructura, el local, vivimos en Madrid, alguno tiene familia ya…”

Tocáis bastante, sois un grupo que encaja en casi todos los festivales, cuando hay muchos que por ejemplo no tocan en Primavera Sound…

Chema: “Para esto tendría que haber 80 veces más festivales. Tú puedes tener un caché para festivales, y algunos te lo pueden dar. También es verdad que algunos festivales tiran la casa por la ventana para los artistas de fuera, a costa de, con los nacionales, escatimar más de la cuenta. En sala si no vas a caché no te pueden dar mucho y no hay tantísimos sitios en España donde tocar, como para que haya una escena con la que poderte mantener la mayor parte del año tocando en fin de semana. En verano puedes sacar pasta algún mes, pero es relativo porque tienes gastos fijos enormes: furgoneta, backliner, técnico de sonido… Si fuera neto todo lo que entra para el bolsillo, pero no da para tanto. Hemos repartido dinero 2 veces en estos 12 años. No nos permitimos quedarnos sin un duro en caja, ha habido momentos que hemos ahorrado bastante, y eso nos ha permitido poder adelantar pasta para otras cosas, poder participar de la producción del videoclip, que se ha ido de madre el presupuesto… porque teníamos dinero para poder hacerlo. No creemos que ni de coña podamos tener un salario digno para los 5”.

Ariadna: “Somos muchos, la infraestructura, el local, vivimos en Madrid, alguno tiene familia ya… También, no nos vale cualquier hotel. Estamos toda la semana trabajando y nos apetece meternos en un hotel que esté bien. Ahí no ahorramos”.

Chema: “Yo con 39 años me planteo: “trabajar de lunes a viernes, empalmar, tocar los fines de semana, dormir de pena” y me pego un tiro”.

Ariadna: “Por muchos factores no da”.

¿Y esto os genera frustración, tenéis esperanza…?

Ariadna: “Esperanza, esperanza… hemos hablado de ello, pero nunca nos hemos planteado que fuera nuestro objetivo ni nos parecía algo que se pudiera cumplir. No nos frustra porque no nos lo hemos tomado como un lugar hacia dónde ir”.

Chema: “Ha surgido como la fantasía nostálgica de un futuro que nunca se iba a cumplir”.

¿Entonces por qué cambiáis de sello constantemente?

Chema: “Nos llamaron, nos propusieron cosas, para ver cómo era la contratación de conciertos… es una manera de ver cómo trabaja otra gente y de sentirte a gusto. De ver que lo que haces, aunque no vaya lejísimos, va hacia algún lado, está en movimiento. Si hacemos algo rutinario, apaga y vámonos”.

¿Qué es lo que más os gusta de dedicaros a esto?

Ariadna: “El conjunto de todo. Es una parte de mi vida muy importante. Si no estuviera en el grupo, estaría mucho más vacía. Me divierto mucho, me gusta verles, me gusta salir a tocar, nos han pasado cosas guays y todo en conjunto me parece estupendo”.

Chema: “Tocar es cansado, pero es muy divertido. Tocar y que haya mucha gente o que la gente que haya lo esté disfrutando es una recompensa que da mucho gusto. Que mi trabajo está muy bien, pero si solo me quedase eso, acabaría arrasado. Tengo muchísimo estrés en el trabajo y acabo arrasado”.

¿A qué te dedicas?

Chema: “Soy productor de ‘Al rojo vivo’. Por eso decía, tengo bastantes opiniones, tertulianos y actualidad, como para encima al hacer música”… (hablar de actualidad)

¿Algún famoso que os haya sorprendido como fan?

Ariadna: “No. Bueno, Punset…”

Chema: “…dijo que nos conocía. Cuando salió ‘Alférez provisional’, Julieta Venegas tuiteó el vídeo, igual por eso somos más grandes en México. Ah, y Arcadi Espada nos mencionó en una columna dominical de El Mundo. No se declaró fan, pero le venía como picha al culo ‘Opinión de mierda’ para meterla ahí”.