Frank Ocean vuelve a las voces ultra tratadas y cita a Mariah en ‘Lens’

Frank Ocean parece haber renunciado definitivamente a sacar segundo single de ‘Blonde‘. Sin embargo, le está cogiendo el gusto a sacar canciones sueltas. Su tema junto a Calvin Harris y Migos es un pequeño hit internacional, sobre todo en Reino Unido, donde permanece en el top 20 ocho semanas después de su lanzamiento (también sube al puesto 36 esta semana en Estados Unidos); su canción ‘Chanel‘ ha sido muy bien acogida en Spotify y supera ya los 20 millones de streamings; y también ha compartido otro tema llamado ‘Biking‘.

Este fin de semana ha subido a Apple Music y iTunes un nuevo corte llamado ‘Lens’ que ha presentado primero en su programa de Beats 1. Se trata de una canción marcada por la distorsión vocal (aunque no tanto como ‘Nikes’, para esta web la mejor canción de 2016) y el minimalismo, en la que hacia la mitad emerge finalmente la base. ‘Lens’ acaba antes de que te enteres de que va a hacerlo, si bien si te quedas con ganas de más, lo cierto es que lo hay.

Frank Ocean vuelve al histórico “I have two versions”, presentando una segunda versión de la canción con Travis Scott. Se puede oír cuando el mencionado programa lleva 1 hora y 18 minutos sonando. La canción habla del apoyo de su equipo y seres queridos y contiene, por cierto, una referencia a un “tatuaje de Mariah” que podría referirse al tatuaje de Mariah Carey que se borró su ex Nick Cannon (“Whole team on back like I tatted the Mariah (Know I got some sins on me)”).