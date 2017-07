Nine Inch Nails recuperan su lado más pop en ‘Less Than’, avance de su nuevo EP

Como habían anunciado el pasado año, la próxima obra de Nine Inch Nails se compondría de tres EPs que se publicarían por separado. El primero de ellos, ‘Not The Actual Events’, vio la luz la pasada Navidad en formato digital aunque, como ya os contamos, también se podía adquirir un “componente físico”: una serie de postales impregnadas de un polvo de color negro y composición indeterminada (aunque no parece ser nada tóxico, a posteriori).

Ahora, Trent Reznor y Atticus Ross (como sabéis, además de formar tándem como compositores de bandas sonoras, ambos son los dos miembros del grupo en la actualidad) anuncian el lanzamiento del segundo de esos EPs. Se titula ‘Add Violence’, estará compuesto por 5 canciones y verá la luz tan pronto como el viernes de la semana que viene, 21 de julio. Esto dice su nota de prensa (podéis ver la portada a la que se refier el texto aquí al lado):

“En ADD VIOLENCE encontramos a unos Trent Reznor y Atticus Ross más accesibles e impenetrables a la vez. La paleta sónica se expande significativamente desde Not The Actual Events, incorporando elementos bellos a la disonancia oscura. El universo narrativo de los tres EPs comienza a evidenciarse a través de las letras disociativas y la portada provocativa y llena de pistas. También habrá un ‘componente físico’, disponible exclusivamente a través de NIN.com.”

La prueba de que, efectivamente, este EP presenta un sonido más accesible se llama ‘Less Than’ y ha sido presentada hoy a través de un vídeo. Seguramente sea su canción más pop desde los tiempos de ‘The Downward Spiral’, con esos sintetizadores tan technopop de su inicio, a los que más tarde se suman unas guitarras furiosas. Nine Inch Nails han sido uno de los numerosos nombres del pop y el rock que han aparecido en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’. Más abajo podéis ver el vídeo de su interpretación en The Roadhouse de ‘She’s Gone Away’.