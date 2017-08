Kesha cuenta entre sollozos que el ya filtrado ‘Rainbow’ le ha “salvado literalmente la vida”

Este viernes, 11 de agosto, se publica ‘Rainbow’, el esperado regreso discográfico de Kesha tras años de ostracismo por su enfrentamiento jurídico contra el que fuera su productor (y director de su aún sello discográfico, Kemosabe) Dr. Luke. Un disco que, tras haber sido avanzado con canciones como ‘Praying’, ‘Woman’, ‘Learn To Let Go’ y ‘Hymn’, veíamos cómo se filtraba íntegramente esta misma mañana.

Pese a que su movida legal sigue sin resolverse, Kesha Rose ha logrado sacar adelante el disco que quería hacer y está en plena promoción del mismo. Hace solo unas horas aparecía en el célebre programa televisivo ‘Good Morning America’, donde además de ofrecer una interpretación en directo de su sorprendente (para bien) primer single, ‘Praying’, hablaba sobre el disco con la presentadora Robin Roberts. Esta le preguntaba sobre el contenido de esa canción, precisamente, cuya letra parece hablar sobre la depresión y el suicidio.

Kesha, apenas conteniendo sus sollozos, confirma que esta canción es muy personal y habla sobre todos los duros momentos que ha pasado, y sobre cómo los ha superado, tratando de encontrar empatía “al otro lado, que es increíblemente difícil, a veces” –en clara alusión a Dr. Luke–. Más tarde, preguntada sobre lo que ha supuesto la música para ella durante todo este proceso, ella ha afirmado que ‘Rainbow’ “literalmente ha salvado mi vida”. En un tono más distendido, ha reconocido que no ha llamado al álbum así por simple empatía con la comunidad LGBTI+, sino empleando los colores brillantes como una metáfora de esperanza. Además, cuenta que su casa está decorada con montones de arcoiris (e incluso tiene unos siete tatuajes con ese motivo en su propio cuerpo).

El vídeo oficiale de su actuación en dicho programa está limitado geográficamente en España, pero os dejamos con dos vídeos recién subidos a su propio canal con interpretaciones, ofrecidas en los estudios de Youtube, de ‘Praying’ y la soulera ‘Woman’.