‘Friends’ de Justin Bieber con BloodPop no es ‘Sorry’ ni lo necesita

Justin Bieber se ha adelantado al viernes y ha publicado hoy jueves su nuevo single, ‘Friends’, su nueva colaboración con BloodPop® [sic] (antes conocido como Blood Diamonds) y los compositores Julia Michaels y Justin Tranter, es decir, las mismas personas artífices de ‘Sorry’.

‘Friends’ es casi igual de contundente que ‘Sorry‘, pero presenta un sonido ligeramente más oscuro y europeo, por ejemplo en sus burbujeantes sintetizadores, que tanto pueden recordar a los de ‘Dancing On My Own‘ de Robyn o a la escuela ‘Drive’. La canción nos habla por supuesto de un romance fallido del que Bieber espera salvaguardar una amistad.

Bieber, que sabe lo que hace, tiene bajo el brazo otro posible hit, y en 2017 ya lleva dos muy claros como son ‘I’m the One‘ de DJ Khaled y ‘Despacito‘ de Luis Fonsi. No tan bien ha ido su reciente colaboración con David Guetta en ‘2U‘, pero ‘Friends’ es de entrada, para empezar, mucho mejor canción, así que Bieber no tiene por qué preocuparse.

Por supuesto es normal que BloodPop reclame ahora parte del protagonismo de Bieber, habiendo producido buena parte de su último disco, ‘Purpose‘. De cara a la galería, BloodPop ha producido además canciones para Lady Gaga, Madonna o Haim, pero puede que sea momento de que sea su nombre ahora el que aparezca en las listas de éxitos y no solo en los créditos de los demás.