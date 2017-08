Alguien ha fusionado ‘Shape of You’ con ‘No Scrubs’ y ‘Where Is My Mind?’ y todo tiene sentido en el mundo

El mash-up de mash-ups ha llegado. Si eres de los que opina, como tantos miles de personas en internet, que ‘Shape of You’ de Ed Sheeran guarda un parecido más que sospechoso a ‘No Scrubs’ de TLC, te sorprenderá aprender que además puede cantarse por encima sin problema sobre ‘Where is My Mind?’, el mítico tema de Pixies. Y lo sabemos porque alguien ha tenido la idea de fusionar las tres canciones en una única canción.

El parecido entre ‘Shape of You’ y ‘No Scrubs’ es tal que hace unos meses Sheeran decidía incluir a los autores del éxito de TLC en los créditos de su canción, probablemente para evitar demandas en el estilo de la que enfrentó a Robin Thicke con la familia de Marvin Gaye. Curiosamente Chilli de TLC nos contaba en una entrevista reciente que ella no veía la similitud entre ambos temas.

Sheeran sigue de gira y el próximo domingo actúa en los MTV Video Music Awards, donde se espera que interprete por supuesto ‘Shape of You’, uno de los éxitos principales de 2017. No sabremos si ha oído este mash-up por Twitter, pues abandonaba la plataforma recientemente, harto de los abusones. Hace poco salía en ‘Juego de tronos’.