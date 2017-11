Bruno Mars anuncia nuevas fechas en España en 2018

Si te perdiste los dos conciertos que Bruno Mars ofreció el pasado mes de abril en Madrid y Barcelona –el cual reseñamos en su día–, en los que agotó todas las entradas con 6 meses de antelación, estás de suerte: el próximo mes de junio de 2018 ofrecerá dos nuevos conciertos en las mismas ciudades. Será el 20 de Junio en Barcelona, en el Estadi Olímpic Lluis Companys, y el día 22 en Madrid, en el que será el primer concierto que acogerá el Wanda Metropolitano, el recién inaugurado estadio del Atlético de Madrid.

Las entradas para Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00h del Jueves 30 de Noviembre a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es. El precio de las entradas para Barcelona oscilará entre los 45€ y los 130€ (gastos de distribución no incluidos). Las entradas para Madrid estarán disponibles a partir de las 10:00h del Jueves 14 de Diciembre, en los mismos puntos de venta. Los promotores ofrecerán en breve “más detalles”.

Cuando decimos lo de la suerte no es una frase hecha: estos dos shows formarán parte de una minigira europea de tan solo 8 fechas y España es el único país que acogerá más de un concierto e su territorio. Se trata de una extensión del exitoso 24K Magic World Tour que en estos momentos se desarrolla en Sudamérica y que es la puesta de largo de ‘24K Magic‘, el álbum de estudio que Mars publicó hace ahora un año. Si bien no obtuvo una gran acogida crítica –al contrario que ‘Unorthodox Jukebox’, su precedente–, el disco se ha convertido en un gran éxito más allá del potente single que le da nombre y con el que se presentó. Este año ‘Versace On The Floor‘ y sobre todo ‘That’s What I Like‘ han incluso superado la repercusión de aquel. El público adora a Bruno, como demuestra su reciente exitazo en los American Music Awards, otorgados por el voto popular y en los que Mars obtenía 7 galardones, todos los más importantes.