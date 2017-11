Katy Perry y Post Malone, entre los grandes olvidados de los Grammys 2018; Sheeran decepciona con 2 nominaciones

Las nominaciones a los Grammys 2018 han vuelto a sorprender: ‘Melodrama‘ de Lorde aspira a Disco del año pero no ‘÷‘ de Ed Sheeran, cuando el primero ha decepcionado en ventas y el segundo es el disco más vendido de 2017; además, Childish Gambino también se ha colado en la categoría de Disco del año y Lana Del Rey competirá por primera vez desde 2014 a la categoría de Mejor álbum pop vocal con ‘Lust for Life‘. En los vídeos también hay sorpresas para España: la productora catalana CANADA competirá con ‘Up All Night’ de Beck.

Por supuesto, en la lista hay grandes olvidados. Post Malone es uno de los claros “artistas revelación”, pero no aspira a ninguna categoría, tampoco a Artista revelación o a alguna urbana, y Katy Perry no ha podido arañar siquiera la categoría Mejor canción pop vocal con el único gran éxito comercial que ha producido su último disco, ‘Chained to the Rhythm’ (evidentemente ‘Witness‘ tampoco aparece por ninguna parte). Mucho más raro es que ‘Shape of You’ de Ed Sheeran no aspire a Canción del año (aunque sí a Canción pop solista), pero por ejemplo ‘Issues’ de Julia Michaels sí. The xx tampoco han conseguido nada a pesar de haberse presentado en varias categorías como alternativa o pop.

Entre los discos que entraban por fecha (que va del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), se esperaba que por lo menos el debut de Harry Styles apareciera en las categorías de rock o pop vocal (¡donde sí compiten Coldplay con un EP!), pero de hecho Styles no ha conseguido nominación alguna. Demi Lovato, cuyo disco anterior sí aspiró a Mejor álbum pop vocal, no repite con su nuevo trabajo, como tampoco Shania Twain y Miley Cyrus: las tres, por cierto, llegaban por los pelos a la fecha límite, pues publicaron sus discos el 29 de septiembre.

Otro gran olvidado es DJ Khaled: él es productor de varios de los mayores éxitos de 2017, entre ellos ‘I’m the One’ y ‘Wild Thoughts’, pero no aspira a absolutamente nada. Y no hay que pasar por alto que tampoco ‘Malibu’ de Cyrus, ‘Mi gente’ de J Balvin o ‘Attention’ de Charlie Puth han logrado rascar nominación alguna. Tampoco ‘Passionfruit’ de Drake, claro que él se ha hecho un Frank Ocean y no ha presentado nada.