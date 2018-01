Las canciones que harán ganar OT 2017 a Amaia, Aitana, Alfred, Miriam y… ¿Ana o Agoney?

El momento de conocer al ganador del fenómeno en que se ha convertido ‘Operación Triunfo 2017’ se acerca. Antes, conoceremos a su quinto finalista y al encargado de representarnos en Eurovisión, pero el 5 de febrero será la hora de la verdad para Amaia, Aitana, Alfred, Miriam y Ana o Agoney –uno de los dos quedará descartado en la gala de esta noche–. Hemos querido imaginarnos (dentro de cierto realismo respecto a lo que podría aparecer en la gala) qué canción sería la adecuada para que cada uno de los finalistas mostrase al público sus mejores armas, aquellas que le diferencian del resto.

Amaia: ‘Catalina’, de Rosalía

La favorita para ganar esta edición ya ha versionado ‘Catalina’ a solas con su piano, y ha hablado en varias ocasiones sobre su admiración hacia Rosalía. Si consiguiera (aunque a estas alturas no es algo que esté en duda) volcar sobre el escenario el sentimiento que pide esta canción, el resultado puede ser espectacular. Otra opción podría ser ‘Green Light’: el punto catártico de este tema sería perfecto para la Amaia que sacudió su interior cuando versionó a Florence –y también para quienes, con sus arranques por Neutral Milk Hotel, Lana o Arcade Fire la ven como la “Reina Indie de OT”–. O, ya puestos… ¿no sería todo un detalle que, como homenaje a la tristemente fallecida esta semana Dolores O’Riordan, Amaia pusiese su magia en ‘Dreams’ o ‘Linger’?

Aitana – Lush Life (Zara Larsson)

Aitana es probablemente la única con opciones de dar la sorpresa y ganar en votos a Amaia. Aunque su recorrido en el concurso ha sido mucho más irregular, no se puede negar que cuenta con una voz y una imagen (“fe y fotos”, que diría Paquita) hechas para ser, si ella quiere, una diva pop cuyo perfil está vacío en el ambiente mainstream español de la actualidad. A pocos se le han escapado, además, sus similitudes vocales con Zara Larsson, y el mayor hit de ésta, ‘Lush Life’ (casi 700 millones de reproducciones en Spotify) podría ser una forma de demostrar que ella puede ser quien ocupe ese hueco.

Alfred – Take Me To Church (Hozier)

Hay quien dice que el problema que muchos tienen con la voz del barcelonés es similar al que muchos tienen con la de Pucho; curiosamente, esta semana Alfred defiende un tema de Vetusta Morla. El caso es que tanto su característica voz como su sensibilidad pueden beneficiarse si acaba interpretando al piano el apasionado tema de Hozier. Y si, aprovechando que Amaia versiona el ‘Catalina’ de Rosalía, la dirección decide que ambos interpreten ‘Antes de Morime’ como regalo a los fans, probablemente muchos tengamos quince años durante unos minutos.

Miriam – Bette Davis Eyes (Kim Carnes)

Otra cuya voz (y vibrato) despierta amores y odios es Miriam. Sea como sea, la gallega podría lucirse aplicando su tono grave a este clásico de Kim Carnes. Como segunda opción, y tras haber demostrado con ‘Dramas y Comedias’ que puede montar un show, y con ‘What About Us’ que puede emocionarnos, podría encargarse de ‘Baloncesto‘ -en lo que sería también el gesto queer definitivo de este ‘OT’, máxime después de lo que ha tenido que pasar recientemente La Prohibida con la dichosa cabalgata.

Agoney – Europa (Mónica Naranjo)

Y llegamos a la incógnita: ¿quién será el quinto finalista, AnaWar o Agoney? Salga uno u otro, ambos podrían marcarse un numerazo para la final. En el caso de Agoney, después de que incluso los más críticos se rindieran ante su particular ‘Eloise’, apostamos por eso de “go hard or go home” y le vemos versionando una de las canciones más barrocas que ha dado la música española –o la amas o la odias, yo soy de los primeros–. Esta elección va más allá de que el canario sea el favorito de Mónica; aunque ella no estuviese en el jurado, seguiría siendo un espectáculo verle sosteniendo los gritos en francés del puente. Sus haters no pueden con los excesos vocales de Agoney, a sus seguidores les flipa cuando los saca… lo que está claro es que son su seña de identidad, así que su actuación final debe tenerlos.

Ana Guerra – Suerte (Shakira)

Y, si hablamos de espectáculo, ella ES el espectáculo en esta edición de ‘OT’ (aplicando, además, sus propias ideas), y una de las concursantes con más magnetismo de todas las ediciones del concurso. Cuando hablaba de la gran evolución de Ana en un artículo anterior, ella aún no había tenido la difícil tarea de suceder al ‘Shake it Out’ de Amaia con su estupendo ‘Cabaret’, ni se había enfrentado al reto de versionar a la inimitable Celia Cruz -con extra de baile- en ‘La Negra Tiene Tumbao’. A falta de ver qué tal se le da el ‘Havana’ de Camila Cabello, lo que está claro es que en lo latino, el show y la sensualidad la canaria se mueve como pez en el agua, y esos tres elementos están presentes en el primer gran éxito internacional de Shakira. ¿La visualizáis entonando eso de “la felissidad tiene tu nombre y tu piel”?