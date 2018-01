Sesión de Control: homenaje a Aventuras de Kirlian, Carlos Sadness, La Plata, Rusos Blancos, Holy Bouncer…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades más interesantes del panorama alternativo y/o independiente nacional y latinoamericano. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Elastic Band, Manu Chao & Ti.po.ta., Pional, Maka, The Yellow Melodies, Carlos Siles, Júlia, Fetus y los debutantes Serpiente y Oh! Ayatollah.

Tórtel y Alberto Montero

Después de publicar en 2016 el notable ‘Transparente’, el proyecto del valenciano Jorge Pérez apenas descansa y se pone en marcha de nuevo. Tórtel anuncia un nuevo EP en formato 10” en el que Pérez, por primera vez, compone completamente a medias. Y lo hace nada menos que con Alberto Montero, del que aún recordamos el fantástico ‘Arco mediterráneo’ (2015). Su primer adelanto, la preciosa ‘Nada será igual’, ya apunta muy alto. Ambos estarán presentando este disco como invitados de Tulsa el próximo día 1 de febrero en el club Ochoymedio de Madrid.

V.V.A.A. ‘Todo otra vez. Canciones de Aventuras de Kirlian’

En una especie de cierre de círculo musical, el modesto pero lleno de encanto sello barcelonés Discos de Kirlian ha promovido un disco de homenaje al grupo que precisamente le da nombre, Aventuras de Kirlian. Las canciones del grupo donostiarra del que más tarde emergieran Le Mans y más tarde Single, son objeto de homenaje a través de versiones de grupos habituales del sello como Coach Station Reunion, Capitán Sunrise o Selvática junto las de nombres de la talla de Parade, Doble Pletina o Apenino, entre otros muchos. Tendrá formato físico, en un digipack de edición limitada.

DK10 Todo otra vez. Canciones de Aventuras de Kirlian by VVAA

Rusos Blancos

El grupo madrileño Rusos Blancos está en una de sus etapas más dulces tanto comercial como creativamente. Así, tras dar continuidad a su gran ‘Museo del romanticismo’ el pasado año con el EP ‘Algo nuevo, algo viejo, algo prestado’, ahora presentan una nueva canción tan afinada como acostumbran, con un precioso arranque un tanto Nilsson y una letra fiel a su estilo (“Entre risas e intentos de conga, entre brindis y canciones de Chenoa / te presentaste “soy la prima de la novia” / me preguntaste “¿qué somos ahora?””), que supone el primer avance de un nuevo álbum, ‘Bailando hacia el desastre’. Pero antes toca cerrar la etapa ‘Museo del romanticismo’ a lo grande: el próximo jueves, 25 de enero, actúan en el Teatro Lara de Madrid, con invitados sorpresa.

Carlos Sadness

Por fin, tras un par de singles sueltos, el barcelonés Carlos Sadness anuncia la continuación del celebrado ‘La idea salvaje’. Se llama ‘Diferentes tipos de luz’ y se publica el día 23 de febrero. Un disco que ha contado con la mezcla de nada menos que Phil Ek (productor de Band of Horses, Fleet Foxes, Father John Misty… casi nada). El primer adelanto presentado con la preventa del álbum es el single ‘Hale Bopp’, que juega con el nombre de aquel cometa que marcó la infancia de muchos. Los seguidores de Sadness parecen encantados con él: la primera fecha de presentación del disco, el 1 de marzo en La Riviera de Madrid, ya ha agotado sus entradas.

Holy Bouncer

Otros que están demostrando una enorme proyección internacional son los barceloneses Holy Bouncer. Su psicorock de inspiración retro les ha llevado a dar más de 60 conciertos en 2017 por nuestro país, pero también por Europa y China, teloneando nada menos que a Primal Scream o Paul Weller. Dado que siguen de gira este año por UK (¡25 fechas!) y España, han decidido dar continuidad a su debut de 2016, ‘Hippie Girl Lover’, con tres nuevas canciones. Tras ‘Mightly Mad’, presentada hace unas semanas’, acaban de mostrar la evocadora ‘Coyote’. Sus próximas fechas por estos lares son en febrero: el 2 en Kafe Antzokia (Bilbao), el 3 en O Encontro (Barrantes, Pontevedra), el 15 en Moby Dick (Madrid) y el 16 en la Sala Pícaro (Toledo).

Brisa Fenoy

Ya habíamos hablado de Brisa Fenoy, una joven artista gaditana que conectaba en ‘Ella’ con una sensibilidad de pop electrónico abierto y contemporáneo, cada vez menos una rareza en nuestro país. Hace unos días regresaba con ‘Jericó’, una canción que mostraba un perfil algo diferente a aquella canción: por una parte, refleja el folclore de su tierra con cierto quejío flamenco, además de mostrar su arrojo para rapear unos besos que suenan mucho a Mala Rodríguez, sobre una audaz base de Vlackmotor, de inspiración norteafricana. Un factor muy apropiado teniendo en cuenta que su letra habla del drama de la inmigración que también inspira su vídeo oficial, rodado en su ciudad, Algeciras, con personas que han cruzado los 14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar.

La Plata

Por fin, tras emocionarnos como pocos grupos con tan solo un single (protagonizado por una canción tan enorme como ‘Un atasco’), La Plata han anunciado la próxima publicación de su álbum de debut. Disponible desde el día 2 de marzo, Sonido Muchacho volverá a servir de plataforma para ‘Desorden’, un disco grabado también a las órdenes de Carlos Hernández (Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia) y que suma 7 nuevas canciones a las tres que ya conocíamos. Desde luego, no cabe duda que si son tan efervescentes y adictivas como ‘Miedo’, no decepcionará.

SM-041 Desorden by La Plata

FAVX

El trío radicado en Madrid FAVX ha trascendido la etiqueta de promesa nacional: su nuevo EP, ‘Welfare’, ha sido publicado en una alianza entre el sello Miel de Moscas y el californiano Burger Records (Beachwood Sparks, Brian Jonestown Massacre…). Sin duda, el volcánico punk-hardcore-garage-rock de Nico, Dani y Elena tiene una enorme proyección en el circuito yanqui, y su presencia en el próximo SXSW puede ser decisiva para ellos. Con canciones como ‘Vanilla’, van bien armados.

Blacanova

Tras una década de carrera, los sevillanos Blacanova acaban de publicar ‘La cabeza’, su cuarto disco de estudio que, lamentablemente, será el último por el momento: con el lanzamiento, han anunciado un lapso indefinido en el grupo. A los fans de su pop slow-core envuelto en brumas de ruido tendrán 11 nuevas canciones –ya conocíamos ‘Zoe’ y ‘Una mujer venezolana’– con las que consolarse hasta que los próximos proyectos de sus miembros tomen forma.

Pasavento

En 2016 este cuarteto de Madrid debutó con el EP ‘Tuvo su momento’, que les llevó a ser teloneros de Ebbot Lundberg (The Soundtrack of Our Lives) en nuestro país. Ahora vuelven a la carga con un nuevo single producido por Brian Hunt llamado ‘Punto cardinal’, fiel a su pop rock contundente, con guitarras afiladas y ganchos melódicos por doquier. A poco que haya algo de suerte, no nos sorprendería que fueran the-next-big-thing nacional para fans de Viva Suecia, León Benavente y demás héroes del nuevo “indie”. Este sábado, 27 de enero, actúan en Costello Club de Madrid.