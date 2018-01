Camila Cabello, número 1 en España en ventas y streaming, con ‘Camila’

España fue uno de los países que más mimaron a Fifth Harmony y desde luego eso no va a cambiar con la carrera de Camila Cabello cuando ha sacado una canción tan latina como ‘Havana’, que ha sido un hit durante los últimos meses a nivel global. El notable ‘Camila’ es número 1 de ventas en España, desplazando a Pablo Alborán al fin, y curiosamente no al top 2 sino al top 3: Pablo López es quien permanece en el número 2.

‘Camila’, que también es número 1 de “streaming álbumes” en España, es además número 1 en Estados Unidos, Suecia, Noruega, Holanda y Canadá, número 2 en Reino Unido o Finlandia, y número 3 en Australia. En España sigue siendo un éxito ‘Havana’, pues sube al top 6 en su 23ª semana en lista (fue top 4 y es doble platino) y además la subida más fuerte de la semana es su nuevo single ‘Never Be the Same’, que pasa del top 86 al 38 y avanza también en diversos países.

La semana pasada estuvo marcada por la muerte de Dolores O’Riordan, y vuelve a la lista de álbumes su último trabajo con Cranberries, ‘Something Else’, que aparece en el puesto 42, cuando a su edición solo había sido puesto 45. Además, el disco es top 23 en streaming álbumes, lo que pone sobre la mesa la falta de stock en tiendas estos días de casi todo su catálogo: en Amazon o Fnac era prácticamente imposible encontrar ninguno de los discos oficiales.

También fue la semana en que nos visitó Lady Gaga de gira y ‘Joanne’ vuelve a la lista, en concreto al top 48 de ventas, y es la subida más fuerte en streaming álbumes, pasando del 96 al 34. Eso sí, la subida más fuerte en ventas es la de Carla Bruni, que tras visitar El Hormiguero, asciende al top 38 con ‘French Touch’, un nuevo máximo.

El resto de entradas en ventas se conforman de clásica, rock, metal y OT. Son Riccardo Mutti con ‘Concierto de Año Nuevo 2018’ (top 15), ‘What Happens Next’ de Joe Satriani (top 33), ‘Debussy’ de Daniel Barenboim (top 52), ‘Vale’ de los metaleros Black Veil Brides (top 63), OT Gala 11 de Operación Triunfo (top 69) y ‘No Cross No Crown’ de los también metaleros Corrosion of Conformity (top 94).

En streaming álbumes, la única entrada al margen de las mencionadas de Camila Cabello y The Cranberries es la de Axwell^Ingrosso con ‘More Than You Know’ al puesto 87.