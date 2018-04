Triángulo de Amor Bizarro / El gatopardo

Triángulo de Amor Bizarro han acertado con ‘El gatopardo’ entregándose al formato EP como la muchachada. Por un lado, quitan hierro al marrón de tener que dar sucesión a ‘Salve Discordia‘, su cuarto largo, con el que ganaron tanto el Premio Ruido como el Premio MIN a Álbum del Año. Y a menos que alguien esperara que ganaran un premio Ondas (?), de Los 40 Principales (??) o un Grammy latino (???), en cuanto a reconocimiento no es que se pueda aspirar a mucho más. Por otro, en un momento de decepción política en el país -otro más-, entregan cuatro canciones muy de su tiempo que además presentan variantes estilísticas con respecto a lo que suelen hacer.

‘Ciudadanos’, con un teclado prestado de Serge Gainsbourg, es de todo menos sexy. Melódicamente es la canción menos inspirada del conjunto, pero su letra no puede llegar en mejor tiempo, con C’s tomando la delantera al PP en todas las encuestas para las elecciones generales tras su ascenso en las catalanas. “Pobre hombre afortunado, siempre podrás comprar coca / mientras proclaman que no existe izquierda ni derecha”, termina diciendo, haciendo que merezca la pena que Triángulo de Amor Bizarro hayan publicado más una letra que una firme composición. Mucho mejor es la canción titular situada al final. Agitada y rabiosa pero contenida, medio sincopada, ‘El gatopardo’ vuelve a poner el dedo en la llaga: “O Isa, el gatopardo quiere cambiar todo / para que todo siga como está / O Isa, el gatopardo querría mudar su piel para que no cambie nada”. ¿Nueva referencia al partido que puede gobernar para que “todo siga igual” y que en las entrevistas consideran de “extrema derecha”? Lo seguro es que aquí hay una parodia de aquel que proclama amar a nuestra patria, banderita en el balcón mediante, pero no lo ama en su diversidad: “amaba tanto a la patria que convirtió el país en un campo de fútbol”, canta irónicamente Rodrigo Caamaño.

No se pueden pasar por alto las autorreferencias del EP, que hacen que ‘El gatopardo’ forme un gran conjunto. Esta última pista, además de una cita a la vieja canción ‘La malicia de las especies protegidas’ (la del “último lince”), lleva como veíamos una referencia a ‘O Isa’, la canción con la que se abre este EP. Y no es Isa Cea, co-líder del grupo, sino “nuestra fundacional Reina Malvada por excelencia, Isabel”, en una canción que habla de “su estirpe, sus actos, figurados o no, su larga figura, su mano negra llegando hasta nuestro días”. Retrata, pues, lo poco que han cambiado las cosas a lo largo de los siglos llevando a la “decadencia imperial de la actualidad”, al “colapso de la civilización”, a “una fiesta del fin del mundo” como indican en la nota de prensa; y lo hace en ese caso a través de sonoridades que juegan con el rock and roll, pero también con los bajos funk y con un “drop” algo ambient que nos lleva a los Radiohead de ‘Paranoid Android’, algo bastante inédito para el cuarteto gallego.

Canciones políticas con tantas lecturas (incluso ‘Ciudadanos’, que podría ser la más obvia, admite diversas interpretaciones en la mayoría de sus frases) no podían esperar en un cajón a que el grupo formara un disco completo. No es nada fácil hacer canción política sin caer en lugares comunes o hacer el ridículo y ellos lo evitan también en el single ‘Les llevaré mi cruz’, el más certero esta vez. El grupo expone aquí su típico pelotazo entonado por Cea, de lectura feminista y anti-paternalista, con el típico ritmo trepidante que Triángulo saben manejar con la gorra. Ya tiene vídeo con Luis Cerveró y seguro que acaba siendo una favorita de su repertorio junto a ‘Barca quemada’ o ‘El fantasma de la transición’. Hay buen pop, y en su caso siempre con fondo.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Les llevaré mi cruz’, ‘El gatopardo’

Te gustará si: piensas que vivimos en tiempos propicios para protestar y maldecir, para canciones de escarnio, como dicen ellos

Escúchalo: Spotify