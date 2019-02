Si el mes de enero había resultado tan aburridillo para la música pop como cabía esperar (pese a las las contadas excepciones), el mes de febrero ha mejorado un poco con la publicación de ‘thank u next’ de Ariana Grande –si bien tampoco entra en los cánones típicos del pop–, el single conjunto de Cardi B y Bruno Mars, el tema de Katy Perry con Zedd y el primer avance del debut de Billie Eilish. Pero ¿qué hay de las Madonnas, Rihannas y Justin Biebers de la vida?

Pues ni idea. Madonna está de mudanza y grabando con Maluma y se supone que su single saldrá como tarde a principios de mayo, Rihanna preparando conciertos de cara a abril, Justin ya tal… –¿dónde se ha metido esta persona, en serio?– ¿Qué le pasa al stardom pop en 2019? Pues bien, todo el mundo relajadito porque parece que al fin empieza lo bueno: MARINA, Carly Rae Jepsen y Ellie Goulding nos atropellan esta semana con sus respectivos nuevos (y verdaderos) singles. O todo, o nada. Por partes…

MARINA acudía días atrás a sus redes sociales para informar, teaser mediante, de que este próximo viernes 1 de marzo lanzaba el verdadero primer single de la primera parte de su álbum dividido en dos ‘LOVE + FEAR‘. Se titula ‘Superstar’ y, si ‘Handmade Heaven‘ no era representativa del sonido de este nuevo trabajo, confiemos en recuperar a la Marina de ‘Electra Heart’… o al menos a la de ‘Froot’.

Otra diva pop que reaparece esta semana es Ellie Goulding. En realidad, no se ha hecho tanto de rogar: no sólo publicaba a finales de 2018 un llamativo single junto a Diplo y Swae Lee, ‘Close to Me‘, sino que hace pocos días aparecía un tema inédito suyo titulado ‘Do You Remember‘ en la BSO de la comedia ‘Fighting With My Family’. Pero es que, de nuevo este viernes, ha anunciado el lanzamiento de ‘Flux’, el que parece ser el auténtico primer single de la continuación de ‘Delirium’.

Además, Carly Rae Jepsen también vuelve. Y no con uno, sino con dos nuevas canciones: como se esperaba hoy ha lanzado algo, en concreto unas ‘No Drug Like Me’ y ‘Now That I Found You’ que dan continuidad a una ‘Party for One‘ que, quizá perdida en los días prenavideños, no ha tenido apenas repercusión. ¿Recuperaremos la fe en la autora de ‘Emotion’?

Todo esto, unido al hecho de que Iggy Azalea –aunque ahora parezca alejarse del pop– ha anunciado que en breve (¿también este viernes, quizá?) lanza ‘Sally Walker‘ (anticipo de su 2º largo, ‘In My Defense’, que produce J. White —’Bodak Yellow’ y ‘Money’ de Cardi B–), que Solange no para de lanzar teasers y que la Spice Girl Emma Bunton acaba de presentar su primer single en solitario en 16 años, indica que el verdadero banderazo de salida para la temporada de pop 2019 comienza este marzo. Será este mes donde empiecen a sonar los grandes lanzamientos para mayo y junio y ojo porque son muchos los que ven signos por todas partes del regreso de la mismísima Taylor Swift para esta primavera.

.@EllieGoulding will release her new song, “Flux” on Friday, March 1st. pic.twitter.com/3LaTczJs0N — Pop Crave (@PopCrave) February 21, 2019