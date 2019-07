La Canción del Día: Fontaines D.C., los freaks irlandeses capaces de aunar a The Fall, The Clash y Blur en ‘Sha Sha Sha’

Acabamos de publicar nuestra lista de los 20 mejores discos de la primera mitad de 2019 y no podía faltar en ella ‘Dogrel‘, el debut de uno de esos grupos que prueban que el rock está muy lejos de desaparecer de la música popular. Hablamos de Fontaines D.C., grupo irlandés formado por cinco amigos de un instituto dublinés que, tras despuntar en 2018 con varios singles, han confirmado su valía en este disco capaz de sonar tan afilado y rudo como los de otros compañeros británicos de generación, de Shame a Idles.

Pero, a diferencia de aquellos, Fontaines D.C. tienen una visión más poliédrica del rock y cierta vocación más pop, como la que mostraba uno de sus primeros singles, ‘Liberty Belle’ (en el que encontrábamos similitudes con The Vaccines, por ejemplo), o uno de los temas más destacados e instantáneos de este álbum, ‘Sha Sha Sha’. Un tema que es capaz de traer hasta la actualidad toda una tradición de rock británico que rememora, de alguna manera, a grandes nombres como The Clash (la manera de esbozar los acordes de guitarra remiten a ‘London Calling’), The Fall (en la casi recitada manera de esbozar la letra del rapsoda Grian Chatten) e incluso a los Blur de ‘Parklife’.

Como si fueran conscientes de que son prácticamente unos freaks en el panorama musical actual, el clip que hace días lanzaban para promocionar este single extraído de ‘Dogrel’ les presenta como parte del elenco de un circo, con sus pieles azul pitufo y sus caras desfiguradas. Esta certera canción será, seguro, una de las más celebradas en el set que ofrecerán hoy, jueves 18 de julio, en la primera jornada del FIB 2019.