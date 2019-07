Ryan Adams anuncia su vuelta tras las acusaciones de abusos con un mensaje y una idea: “Si escucháis a estúpidos, manda la turba”

Ryan Adams vio en pocas semanas cómo este 2019 pasó de ser un año histórico para su carrera a ser un año catastrófico para esa misma carrera y su vida. Después de anunciar a bombo y platillo en los primeros días de enero la publicación a lo largo de esta temporada de hasta tres álbumes de estudio, un artículo publicado The New York Times destapaba una serie de acusaciones de supuestos abusos, acoso y maltrato psicológico de varias mujeres, entre las que se incluían su ex-mujer Mandy Moore, la cantautora Phoebe Bridgers y una fan que en el momento de los sucesos expuestos era menor de edad.

Tras eso, Adams dio explicaciones, pero canceló la publicación de sus discos y, ante el rechazo que despertaba en el público, canceló una gira programada en Reino Unido e Irlanda, para después desaparecer. Hasta hoy. Esta mañana el que fuera líder del grupo Whiskeytown ha publicado dos mensajes, no precisamente en tono humilde o de arrepentimiento. Primero, un gif con el logo de la banda Heaven and Hell (formada por Ronnie James Dio y miembros históricos de Black Sabbath) y enlace a un vídeo de la canción ‘The Mob Rules‘, en el que Dio manda un mensaje para presentar la canción que, interpretamos, hace suyo Ryan: “Si escucháis a estúpidos, manda la turba”.

Y luego, uno más extenso, aunque también críptico en el que dice que habrá novedades de forma inminente. Dice “tengo mucho que decir. Y voy a hacerlo. Pronto. Sé quien soy. Lo que soy. Es hora de que la gente sepa. Ha pasado tiempo. Toda la belleza de la vida no puede ser reducida a escombros por mentiras. Esta locura. Mi trabajo era un mapa para los perdidos. No un panel de anuncios. Muy pronto”. Un mensaje que ha recibido buena acogida por parte de muchos fans, aunque también ha sido rechazado por otros. El tuit de respuesta más llamativo es el de la publicación musical online británica Drowned In Sound, que arremete duramente contra él: “Eres un desgraciado. Ser “un mapa para los perdidos” no hace que tu comportamiento abusivo, depredador (y peor) sea de ningún modo correcto. Esta ha sido la peor no-disculpa dadas las acusaciones vertidas sobre ti. Esta ruptura de tu silencio no alberga ninguna compasión. #SilenciadARyanAdams”.

I have a lot to say. I am going to. Soon.

Because the truth matters.

I know who I am. What I am.

It's time people know.

Past time.

All the beauty in a life cannot be reduced to rubble for lies.

This madness.

My work was a map for the lost. Not a billboard.

So soon.

— Ryan Adams (@TheRyanAdams) July 20, 2019