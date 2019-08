El público no tiene suficiente Vetusta Morla: tras agotar el WiZink Center, añaden nueva fecha fin de gira

“¿Pero en qué festival español NO ha tocado este año Vetusta Morla?”, pensará alguno. La verdad es que se acaba antes contando los que no han contado en su cartel con el grupo de Tres Cantos que los que sí. Pero da igual: el público parece no tener suficiente Vetusta Morla nunca. Así, hoy sabemos que las entradas para el fin de gira de ‘Mismo sitio, distinto lugar‘, que tiene lugar el próximo 28 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, se han agotado.

Pero que no sufran sus insaciables fans, porque se ha añadido una nueva fecha en el mismo emplazamiento: un día antes, el 27 de diciembre, ofrecerán otro concierto más. Las entradas ya están a la venta. Previsiblemente, agotarán también esta cita: con esta serán seis las veces que Vetusta Morla se presente en el recinto madrileño, y en todas las anteriores se colgó el “sold out”.

En las últimas semanas, Vetusta Morla han triunfado en festivales como Arenal Sound, Low Festival, FIB, Bilbao BBK Live o Mad Cool. Y aún les queda alguna fecha más, antes de embarcarse en una gira americana que incluye una fecha en Bogotá y 13 presentaciones en Estados Unidos y Canadá durante el mes de octubre.