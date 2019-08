The 1975 publican llamada a la acción: la punki ‘People’ es el verdadero primer single de su nuevo disco

The 1975 han iniciado ya definitivamente la promoción de ‘Notes on a Conditional Form’, el álbum que iban a publicar este 2019 solo un año después del anterior, ‘A Brief Inquiry into Online Relationships‘, pues de hecho pertenece al mismo ciclo de álbumes llamado Music for Cars (el largo incluso llegó a estar fechado para mayo, cuando el disco anterior había salido en noviembre). Sin embargo, ‘Notes on a Conditional Form’ llegará finalmente el 21 de febrero de 2020 tal y como revela Apple Music, que además lista 22 canciones, por lo que este será el disco con más pistas de The 1975 hasta la fecha.

El primer avance de ‘Notes on a Conditional Form’ ha sido su pista 1, que, como ha solido ser el caso en todos los discos de The 1975 hasta el momento, es la intro y se titula con el nombre del grupo. Aunque en este caso es una intro bastante más interesante de lo habitual, pues como ya os contamos, se trata de una colaboración con la joven activista sueca Greta Thunberg, que en el tema lee un texto sobre la importancia de tomar acción ante el cambio climático.

Este no podía ser el primer single “de verdad” de ‘Notes on a Conditional Form’, que es ‘People’ y no obstante también te dejará con el culo torcío: se acaba de estrenar a través de las plataformas de streaming, de nuevo sorprendiendo con su sonido punki y conteniendo frases como “Well my generation wanna fuck Barack Obama living in a sauna with legal marijuana” o “Republic’s a banana”. Una llamada a la acción que han coronado con unos cuantos “wake up!”.