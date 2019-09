¿Merecen ‘Harry Potter’ y ‘El señor de los anillos’ ser reconocidas entre las mejores películas del siglo XXI? No para The Guardian

Además de su lista de los mejores discos del siglo XXI y la de mejores series (también hay resúmenes de arte y arquitectura), The Guardian también ha publicado su resumen de las mejores películas que ha producido el cine en el último par de décadas. La mejor de todas para el medio británico es ‘There Will Be Blood’ de Paul Thomas Anderson, estrenada en 2007 y protagonizada por el oscarizado Daniel Day-Lewis (por esta misma película). ‘12 años de esclavitud‘ (2013) y ‘Boyhood‘ (2014) completan el podio, y en el top 5 encontramos también, en este orden, ‘Under the Skin‘ (2013, en la foto) e ‘In the Mood for Love’ (2000).

Sorprende la inclusión en la última posición del top 100 de ‘Érase una vez… en Hollywood‘, la recientísima película de Quentin Tarantino. ¿Realmente es tan buena? Por otro lado, hay que celebrar la reivindicación de la obra maestra de Pixar ‘Los Increíbles’ en el número 64 o de la también animada ‘Persepolis’ en el 79. También hay espacio para obras de culto como ‘El Gran Hotel Budapest‘ (27) o ‘Lost in Translation’ (77), taquillazos tamaño ‘Gravity‘ (32), las recientes ‘Roma‘ (20) y ‘Call Me By Your Name‘ (95) o para las artes marciales (‘El tigre y el dragón’, 51), la experimentación con firma tailandesa (‘Tropical Malady’, 84) o el cine español (‘Volver’, 46).

Y entre las cintas ausentes, no, cual Adele tampoco hay mención en la lista de mejores películas del siglo XXI para The Guardian de los colosales fenómenos que fueron ‘Harry Potter’ y ‘El señor de los anillos’. Tampoco aparecen en el resumen, sin pensar demasiado, ‘La llegada’, ‘¡Olvídate de mí!’, ‘Pequeña Miss Sunshine’ o películas que podrían parecer obvias por su reconocimiento en los Oscar como ‘Midnight in Paris’, ‘El discurso del rey’ o ‘American Beauty’.