David Hasselhoff versiona a The Jesus and Mary Chain: el mundo no es tan terrible, después de todo

Día de la marmota electoral, emergencia climática, auge de la ultraderecha, crisis financiera… El mundo parece irse a la mierda a pasos agigantados, la verdad. Sin embargo, hay pequeños gestos que nos hacen pensar en que este planeta y la Humanidad no son/somos tan terribles, después de todo. Por ejemplo, ahora que hemos escuchado a David Hasselhoff hacer una versión de ‘Head On’ de los escoceses The Jesus and Mary Chain. “What the fuck?”, pensaréis. Exacto.

El actor-cantante conocido por sus papeles en series televisivas tan cutre-históricas como ‘Los vigilantes de la playa’ o ‘El coche fantástico’ comenzó a labrarse una carrera musical en 1984, su etapa de mayor apogeo como sex symbol/chulo playa, como una suerte de Bertín Osborne de Baltimore que cantaba un italopop a lo Samantha Fox/Sabrina que ya sonaba decadente incluso en su época. Pero aunque no lo parezca, Hasselhoff es algo parecido a una estrella del pop en Alemania, Austria y Suiza, donde ha logrado varios números 1. Así que tampoco sorprende que a sus 67 años haya publicado ya 12 álbumes y que este próximo viernes, 27 de septiembre, publique el decimotercero.

Se titula ‘Open Your Eyes’ –como su primer single que, atención, lo han compuesto para él Brian James de The Damned y Steve Bator de Stiv Bators– y en su tracklist incluye ‘Head On‘, la canción que los hermanos Reid incluyeron en su disco del año 1989, ‘Automatic’. La versión que perpetra Hasselhoff para su disco es, como parecía lógico pensar, algo más limpia y synthpopera. Y, ojo, no está mal. Cuenta, además, con la guitarra de Elliot Easton, que la pasada semana hubiera de despedirse de su compañero de grupo en The Cars, Ric Ocasek. Easton no es el único nombre conocido en nómina en ‘Open You Eyes’, puesto que en el single principal ya aparecía James Williamson, guitarrista de The Stooges, y ¡Todd Rundgren!