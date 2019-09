Miki Núñez impide el primer número 1 de León Benavente en España

Miki Núñez, el concursante de OT2018 que representó a nuestro país en Eurovisión este año, es el nuevo número 1 de la lista de ventas española, dejando a León Benavente en el puesto 2. El excelente tercer disco del grupo de Abraham Boba supone su mejor marca histórica, pues su álbum anterior fue top 5. La victoria en la lista de streaming ha sido incluso más clara para Miki Núñez: su álbum ‘Amuza’, que incluye ‘La venda’, entra ahí directo al top 2, tan solo por detrás de Post Malone; mientras ‘Vamos a volvernos locos’ de León Benavente logra un digno puesto 17, que para un grupo de su estilo solo puede considerarse un gran éxito.

Esta semana hay un sinfín de entradas en la lista de ventas, pero solo hay 3 discos aparte de los 2 mencionados en el párrafo anterior, que consigan llegar tanto a la tabla de ventas como a la de streaming. Se trata de ‘Charli’ de Charli XCX (puesto 28 en ventas pese a la mala distribución del álbum, puesto 34 en streaming). En segundo lugar, ‘III’ de Lumineers llegan al puesto 38 de ventas y al 43 en streaming. Y Metronomy sorprenden con la entrada de ‘Metronomy Forever‘ al puesto 54 en ventas pero sobre todo con su llegada al puesto 61 en streaming. Les rodean Rels B y Cepeda, para que os hagáis una idea del tipo de álbumes que hay en esa otra tabla.

Otras entradas interesantes en ventas son las de Pixies con ‘Beneath the Eyrie’ en el puesto 15, el disco ‘Days of the Bagnold Summer’ de Belle & Sebastian en el puesto 48, o las diversas de Prince. Estas son ‘The Versace Experience Prelude 2 Gold’ (puesto 20), ‘Chaos and Disorder’ (puesto 55), ‘Emancipation’ (puesto 99) y el recopilatorio ‘4Ever’ reentrando en el 100.

También llegan al top 100 lo nuevo de Korn, ‘The Nothing’, en el puesto 14; ‘Breadcrumbs’ de Alice Cooper (puesto 39), ‘Diagnóstico: Basicopatía’ de Básico (puesto 45), la edición 30º aniversario de ’Sonic Temple’ de The Cult (puesto 50), ‘Love, Scum & Dust’ de Furious Monkey House (puesto 58), ‘Real Life’ de Emeli Sandé (puesto 60), ‘Volando sobre un tacón’ de Tam Tam Go! (puesto 70), ‘La Pasión según Igor Paskual’ (puesto 80) y ‘The Gereg’ de The Hu (puesto 95).