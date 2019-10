Kim Petras se adelanta un mes a Halloween y completa su “terrorífico” álbum ‘Turn Off The Light’

Tal y como prometía a inicios de año y adelantándose un mes a Halloween, Kim Petras acaba de completar su proyecto de inspiración terrorífica ‘Turn Off The Light‘, que comenzó a mostrar el año pasado por estas fechas. En realidad, lo que ha hecho la alemana ha sido implementar aquel volumen 1 con nueve cortes inéditos inspirados en la imaginería de terror, con títulos tan sugerentes como ‘Death By Sex’, ‘Bloody Valentine’ o ‘There Will Be Blood’, producidos, como es habitual, por Dr. Luke bajo su alias MADE IN CHINA.

Curiosamente, el volumen uno de ‘Turn Off The Light’ se convirtió en el primer lanzamiento largo de Kim Petras, ya que se publicó antes que su álbum debut, ‘Clarity‘, un muy buen disco de pop con temas tan sobresalientes como ‘Do Me‘ o ‘Broken‘. Pese a cosechar muy buenas críticas, el disco no ha tenido apenas repercusión comercial.

Kim Petras emergía en 2017 con singles como ‘I Don’t Want It At All’ y ‘Hillside Boys’, apareciendo también en el enorme ‘Unlock It’ de ‘POP 2‘, uno de los temas más destacados de aquella mixtape de Charli XCX, descubriendo a muchos a esta artista –como hizo también con Dorian Electra, por ejemplo–. De hecho, Charli ha vuelto a contar con ella en su último álbum ‘Charli‘. En concreto en el audaz ‘Click‘, junto a Tommy Cash.