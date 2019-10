Escucha lo nuevo de The Streets, Sleater-Kinney, Metronomy & IDLES, Salfumán, Big Thief, Danny Brown…

Esta semana la playlist Ready for the Weekend aguarda un aluvión de nuevos álbumes sonados, tanto en el panorama nacional como en el internacional. En el primero, se publican los nuevos discos de Los Punsetes, Manel, Viva Suecia, Virginia Maestro, El Drogas, Bifannah, ELYELLA y Últim Cavall. Y en el segundo, a la espera de que se confirme (o no) si esta vez sí verá la luz ‘Jesus Is King’ de Kanye West, llegan los anunciados trabajos de Nick Cave, Wilco, Angel Olsen, DIIV, Mika y Danny Brown. Además, a lo largo de la semana Kim Petras y Chromatics nos han sorprendido con lanzamientos relativamente inesperados.

Por otra parte, una calma chicha está caracterizando la semana en cuanto a nuevos singles. Apenas Fangoria han presentado el adelanto de la segunda parte de su proyecto de versiones, aunque cabe destacar también los nuevos temas que The Streets, Sleater-Kinney, Big Thief, los valencianos Salfumán, Danny Brown (con Run The Jewels, avance de ese mentado disco que sale mañana) y la unión del venerable Lee “Scratch” Perry y el dúo de electrónica Peaking Lights han lanzado a lo largo de los últimos días.

Por último, llama la atención un EP de remezclas del último trabajo de Metronomy, ‘Metronomy Forever‘, en el que se incluye una estupenda revisión de los rockeros IDLES al single ‘Wedding Bells’. Esta, junto al tema que Chvrches han incluido en la BSO de un videojuego, o la versión de No Doubt que hacía Carly Rae Jepsen para Spotify son, de momento, algunas de las principales novedades, de esta semana, que obviamente se multiplicarán mañana viernes.