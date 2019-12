Escucha lo nuevo de Grimes, Pet Shop Boys, Vetusta Morla, Harry Styles, Ladyhawke, Rodrigo Cuevas & Refree, Stormzy, Paloma Mami…

Este 13 de diciembre es el último de 2019 en el que se publican (salvo sorpresa de última hora) álbumes relevantes. Entre estos se cuentan los regresos de Stormzy y KAYTRANADA, el nuevo disco del ex-One Direction más rockero y singular, Harry Styles, y el álbum que une al folclorista (por la vía de la transgresión) asturiano Rodrigo Cuevas y a Raül Fernández, Refree. También se publica hoy el primer disco de Free Nationals –la banda de directo de Anderson .Paak, con la que colaboran Kali Uchis, Unknown Mortal Orchestra, Syd o Mac Miller (!), entre otros–, un álbum de Pitbull íntegramente cantado en español, y EPs Gabrielle Aplin, Haley Kiyoko y un sorprendente fichaje de Elefant Records, el grupo infantil Gomet –ojo, fans del sonido PC Music o Charli XCX–. Además, recuperamos el primer disco de los interesantísimos Califato 3/4, que se publicó la pasada semana.

La playlist Ready for the Weekend contiene muestras de todos ellos. También las canciones que en los primeros días de la semana han publicado MGMT, Kesha, Samantha Hudson, Cora Yako, ANTIFAN o Jessie Ware –poniendo voz a un single, de nuevo bailable, de Franky Wah–. Ya hoy se han sumado Dua Lipa y Bad Gyal, además de Pet Shop Boys, Grimes, Vetusta Morla –primer avance del rework de su último álbum–, RAYE, Ladyhawke –¡primer single propio en 3 años!–, Paloma Mami, Pimp Flaco & Kinder Malo, Tversky –adelanto del álbum que publican en enero–, Poppy, Apartamentos Acapulco, La Zowi & Pablo Chill-E, Jonathan Wilson, Whyte Horses & La Roux, Field Music, Ava Max, Meghan Trainor, Lil Uzi Vert, Usher & Ella Mai, Verkeren, Jon Hopkins & Kelly Lee Owens –publicado la pasada semana, pero tan bueno que no lo podíamos dejar pasar–, Moses Sumney, SFDK, Bajofondo & Benjamin Biolay y África de OT 2018.

La playlist se completa con varios villancicos –Lia Pamina & Os Peregrinos, Phoebe Brigers, Fiona Apple & Matt Berninger de The National– y remixes tan interesantes como los que hacen BRONQUIO para Rocío Márquez, SOPHIE para SONIKKU (ft. LIZ) y blackbear con el argentino Khea. Además de una banda sonora de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) para la película ‘Uncut Gems’ –con Adam Sandler–, las reediciones con extras del último disco de Bastille y el debut de Lolo Zouaï, un vasto recopilatorio de Iván Ferreiro por sus 15 años de carrera y el álbum de homenaje a Joaquín Sabina que congrega a artistas tan variopintos como Niño de Elche, Mikel Erentxun, Serrat y Rufus T. Firefly, por ejemplo.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”