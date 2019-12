Lana Del Rey comunica el robo de varios de sus recuerdos familiares

Lana Del Rey ha tenido un gran 2019 tras publicar uno de los mejores álbumes del año, pero el mes de diciembre le ha deparado una mala noticia que la propia cantante ha anunciado en sus redes sociales: varios de sus recuerdos familiares han sido robados, incluyendo una colección retrospectiva de fotografías de su hermana, del que no existen copias.

En el texto, Lana explica: “Espero que todo el mundo esté teniendo unas buenas vacaciones. Yo quería anunciar una cosa rápidamente. Esta semana, varios recuerdos familiares nos han sido robados, incluida la colección completa de fotografías de mi hermana. A quien la haya cogido, me gustaría pedirle que por favor considere enviar alguna de las imágenes pertenecientes al trabajo previo de mi hermana de vuelta a nosotras a cambio de no hacerle preguntas. El trabajo que hemos perdido no puede ser reproducido y existe únicamente en el lugar en que estaba”.

La hermana de Lana, Chuck Grant (en realidad se llama Caroline), firma su trabajo con el nombre de Your Girl Chuck y ha trabajado frecuentemente con la autora de ‘Yayo’. Por ejemplo, es autora de muchas de sus portadas, como las de ‘Honeymoon‘, ‘Lust for Life‘ o ‘Norman Fucking Rockwell‘, y juntas han compartido numerosas sesiones fotográficas. Recientemente, Lana ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum de “spoken word” para el próximo 4 de enero, con el que pretende apaciguar la espera por su anunciado poemario.