SanSan completa el cartel de su próxima edición con Monterrosa, La Plata, El Kanka…

SanSan completa la programación de su próxima edición, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de abril en Benicàssim. Os recordamos que son cabezas de cartel del “primer festival del año” Bombay Bicycle Club, autores de nuestro “Disco de la Semana”, ‘Everything Else Has Gone Wrong‘. Recientemente hemos tenido oportunidad de hablar sobre el álbum con Jack Steadman y hoy la canción titular del álbum es la “canción del día”.

Entre los nombres que completan el cartel de SanSan se encuentra una de las bandas de tecno-pop más relevantes del momento, Monterrosa, autora de una de las mejores canciones de 2019; y La Plata, una de las mejores bandas españolas de punk de los últimos tiempos gracias a la sucesión de hits de su disco de 2018, ‘Desorden‘. También El Kanka, trovador contemporáneo y autor de himnos como ‘Canela en rama’ o ‘Lo bien que estoy y lo poco que me quejo’, se cuenta entre los confirmados definitivos de SanSan, a los que se suman Rizha, Los Vinagres y Meritxell Nedderman.

Así, SanSan da por finiquitado un cartel que ya incluía figuras como Leiva, Sidecars, Dorian, Xoel López, Zahara, Rayden, Novedades Carminha, Mucho, Chef’s Special, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Gimnástica, Arco, Tórtel, Chucho, Uniforms, Molina Molina, Nerabe, Badlands o Blanco Palamera, así como Miss Caffeina, La Casa Azul, Carolina Durante, La Bien Querida, Delaporte, Las Chillers, The Crap Apples, Los Punsetes, Varry Brava, Locoplaya, Cala Vento, Mujeres, Rusos Blancos, Glitch Gyal, Mr.Kilombo, Zea Mays, Lígula o Betacam. El cartel electrónico de SanSan también ha sido anunciado.