FKA twigs “será” Prince en la gala de los Grammy 2020

La Academia de Grabación Norteamericana que organiza y entrega los Premios Grammy, ha anunciado hace unas horas una última incorporación a la larga lista de actuantes que participarán en la gala de su edición número 62 que tiene lugar la próxima madrugada –y que en España podrá verse en directo a través del canal de pago Doc&Roll de Movistar+–: se trata de FKA twigs, que según un tuit de la organización se sumará para un homenaje a Prince al cantante R&B Usher y a Shela E., batería y cantante de New Power Generation en una de sus mejores etapas, de ‘Purple Rain’ a ‘Lovesexy’.

FKA twigs se unirá así a otros artistas ya anunciados como Billie Eilish, Rosalía, Ariana Grande, Lizzo, Tyler, the Creator, Aerosmith, BTS, Camila Cabello y un largo etcétera. Tahliah Barnett opta a un único premio Grammy al mejor vídeo del año por ‘Cellophane‘, mientras que el excelente ‘MAGDALENE‘ incumplía los plazos para ser incluido entre los álbumes que podían aspirar a Álbum del año. En todo caso, es un disco quizá demasiado experimental como para pensar que hubiera sido incluido en esa disputada categoría. ¿Quizá tenga cabida en los Grammy 2021? Parece improbable.

Por otra parte esta ceremonia de premios está, una vez más, marcada por la polémica: tras la salida el pasado año de su anterior presidente Neil Portnow por sus comentarios machistas, la CEO que sustituyó, Deborah Dugan, ha sido despedida una semana antes de este evento. La Academia esgrime para ellos un caso de acoso laboral hacia una subordinada –casualmente o no, antigua asistente de Portnow. Dugan denuncia que en realidad la han despedido después de que haya denunciado un caso de acoso sexual de un directivo de la Academia hacia ella, corrupción de varios de ese (y otros) mismo directivo, incumplimiento de las normas de nominaciones con discriminación sexual y racial e incluso la ocultación de una supuesta violación a una artista internacional por parte del anterior presidente. Un feo asunto que enfanga esta ceremonia en su aspecto institucional.

This just in! 💥 @FKAtwigs is set to take the #GRAMMYs stage with @SheilaEdrummer and @Usher for an unforgettable GRAMMY Salute to @prince. Tune in to Music's Biggest Night on @CBS. 🎶 https://t.co/Q55i1gmWXA pic.twitter.com/xZbqoQakjP

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 25, 2020