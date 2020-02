Madonna denuncia la “censura” de The Palladium en Londres, que cortó su show con una cortina antiincendios

Pese a las cancelaciones en la gira de ‘Madame X’ que Madonna desempeña actualmente en Europa, este tour continúa adelante, espaciando las actuaciones para que la lesión que viene arrastrando desde hace tiempo no se resienta y pueda completarlo en su totalidad. Parte de sus fans de Londres, que había sido la última ciudad en vivir varias anulaciones de shows –a los tres iniciales se sumaron luego dos más, de los quince previstos inicialmente–, disfrutaron ayer de su espectáculo en el célebre teatro The Palladium que, sin embargo, acabó mal… aunque no tan mal como podría haber acabado.

Según denuncia hoy la Ciccone en sus redes sociales, el show llevaba una demora de cinco minutos sobre las 23:00h –hora marcada para su final, para “no interrumpir la paz del vecindario”– cuando a ella le quedaba una sola canción para terminar. Pero la organización del teatro decidió desplegar la cortina antiincendios que aísla el escenario del público en caso de que haya una emergencia. Un elemento metálico que, como señala Madonna, pesa unas nueve toneladas. Finalmente, señala, fue detenida a medio cerrar, no causando ningún daño a los bailarines, músicos y demás personal del equipo que estaban sobre el escenario, pero ciertamente podría haberse liado muy parda.

Como muestra Madonna en un vídeo, el público aguardó a que se resolviera la incidencia aclamando a “Madame X” y, pese a que el telón –esta vez de tela– estaba cerrado, ella irrumpió al grito de “¡Que os jodan, cabronazos!” y, acompañada por sus bailarines y coristas, interpretaron ‘I Rise‘ con las luces encendidas. “Los artistas están aquí para interrumpir la paz”, titula el texto en el que da su versión de lo sucedido en Instagram.

it was 5 minutes past our 11:00 curfew—-we had one more song to do and The Palladium decided to censor us by pulling.down the metal fire curtain that weighs 9 tons. Fortunately they stopped it half way and no one was hurt…… Many Thanks to the entire…https://t.co/Acwe7dUsVm pic.twitter.com/rbEyFl0akn

— Madonna (@Madonna) February 6, 2020