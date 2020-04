Yaeji / WHAT WE DREW 우리가 그려왔던

Tras años dando que hablar en un ámbito underground como DJ, remixer y produciendo temas propios tan atractivos y personales como ‘raingurl’, ‘drink i’m sipping on’ o ‘One More’, por fin Yaeji parece reforzada para dar un salto hacia un espectro de popularidad más amplio. El apoyo de la prestigiosa etiqueta XL Recordings (Adele, Radiohead, The xx, Kaytranada) en la publicación de su nuevo trabajo seguramente propulsará su popularidad, como lo han hecho también sus recientes trabajos para Robyn –remezclando ‘Beach2K20’– o colaborando con Charli XCX y Clairo en ‘February 2017’ –la cosa va de fechas–. Sin embargo, no parece que eso vaya a cambiar un ápice a esta joven coreana criada y afincada en Nueva York: seguirá siendo una chica tímida que valora enormemente a su familia y amigos de siempre, al círculo que la ha apoyado cuando nadie sabía quién era.

Esa idea, precisamente, está instalada en muchos aspectos de este ‘WHAT WE DREW 우리가 그려왔던’ –etiquetado como mixtape pero que, a todas luces, hace las veces de su álbum debut tras un par de EPs–. Lo hace en el espíritu DIY que sobrevuela todo el “disco” y en el hecho de que emplee casi al 50% el coreano y el inglés como lengua de expresión en títulos y letras de casi cada canción. También cuando, pese a que sería relativamente sencillo para ella haber acudido a nombres conocidos en el pop, la electrónica o el hip hop, haya colaborado en exclusiva con artistas de su círculo más íntimo en Brooklyn, siendo las más “conocidas” la rapera Nappy Nap y la artista nipona YonYon (y que posiblemente no os suenen mucho).

Pero sobre todo ese amor y agradecimiento a quiénes han estado ahí en su vida para ella emerge en las letras del disco y en vídeos como el de ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ –la canción–, en el que sus amigas y su abuelo –“su mejor amigo”– en Seoul se suman a ella en la creación (simbolizada por una cebolla que cuidan juntas). Ese sentido de comunidad, de sencillez o de miedo a la exposición pública están muy presentes en las letras de este disco, dando una idea del carácter de Yaeji.

Curiosamente, esa (al menos aparente) timidez se contrapone a un espíritu bailable y hedonista, casi celebratorio, en su música, que en ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ se concentra especialmente en su primer tramo. Ahí, su house de dormitorio con retazos de R&B de los 00, hip hop con voces tratadas y clara vocación pop no exenta de experimentación deslumbra en cortes como el titular, el 2 step fantasioso de ‘WHEN I GROW UP’, una ‘WAKING UP DOWN’ con potencial como himno de club y las tan inclasificables como atractivas ‘SPELL 주문’ y ‘FREE INTERLUDE’.

Pero además de por canciones puntuales, ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ destaca por la solidez de su conjunto, en el que la elegancia de ‘IN PLACE 그자리그대로’, la contundencia de ‘MONEY CAN’T BUY’ o una ‘IN THE MIRROR 거울’ que conecta con la última Grimes en su empleo del drum ’n’ bass contribuyen a una obra globalmente bien construida y repleta de enfoques diferentes e insólitos. En esa línea, solo la parte final, en la que la abstracción a lo Flying Lotus (también por sus coqueteos con el jazz) gana peso, hace que el interés se diluya un poco hasta el atmosférico final con ‘NEVER SETTLING DOWN’. Entre el futurismo de Charli XCX y la audacia de coetáneos como Peggy Gou y Channel Tres, Yaeji encuentra un espacio propio y reconocible que, junto a su solidez y varios temas memorables, suponen un gran rédito para un debut largo.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘WHAT WE DREW 우리가 그려왔던’, ‘WAKING UP DOWN’, ‘WHEN I GROW UP’, ‘SPELL 주문’

Te gustará si te gusta: Charli XCX, Peggy Gou, Channel Tres, Flying Lotus.

