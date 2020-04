Bad Gyal no se plantea apearse de las listas de éxitos: ‘Tú eres un bom bom’, con Kafu Banton, apunta a hit “disfrutón”

Es obvio que Bad Gyal le ha debido coger el gusto a las listas de éxito tras su primer número 1 en España con ‘Alocao‘, single junto a Omar Montes, y el número 2 alcanzado, ya en solitario, con ‘Zorra‘. Ahora se postula para volver a luchar por una buena entrada en la lista de singles con un tema que, aunque es un remix, está hecho a su medida. Se trata de ‘Tú eres un bom bom’, tema que el MC panameño Kafu Banton publicara meses atrás de manera independiente que enamoró inmediatamente a Alba Farelo.

“Se me quedó enganchada”, dice gráficamente en la nota de prensa. “Todo el rato la ponía, no podía parar de escucharla. Vi que los productores eran DJ Blass y Mista Greenzz, y como ya había tenido el placer de trabajar con ellos, les dije que me gustaría montarme en el Remix. Y fue fácil. Después, El Guincho se encargó de hacer una nueva estructura y trabajó en la producción del remix. Junto a él, Fake Guido y Pau Riutort grabamos mi parte y nos encargamos de que quedara integrada dentro de la canción”. Esta nueva versión es editada ahora por Universal Music a través del subsello Aftercluv (por el que fichó Bad Gyal tiempo atrás). El resultado es un dembow duro con efluvios jamaicanos en las guitarras, en el que Farelo aporta sus propios versos sobre gustarse como una mujer que llama la atención allá donde va.

Bad Gyal se veía afectada de lleno por el estado de alarma y se veía obligada a cancelar la extensa gira por salas españolas que preveía desarrollar durante el pasado mes de marzo, junto a otras fechas internacionales. Pero, salvo cambios, sí se mantiene su presencia en festivales como Río Babel y, por supuesto, su apuesta por un recinto como el Sant Jordi Club de Barcelona –el aforo más grande que haya afrontado nunca antes como artista principal– para cerrar su gira 2020 el próximo mes de noviembre.