Aidan Gillen de ‘Juego de tronos’ protagoniza el nuevo vídeo de Fontaines D.C. para ‘A Hero’s Death’

Fontaines D.C., uno de los grupos revelación de 2019, pues llegó a firmar el mejor disco de aquel año para Rough Trade y uno de los mejores para diversas publicaciones como la nuestra con su excelente debut nominado al Mercury, ‘Dogrel‘, vuelve solo un año después del lanzamiento de aquel con un nuevo trabajo que verá la luz el próximo 31 de julio.

El disco se llama ‘A Hero’s Death’ y su primer avance es el tema titular, un corte de post-punk intenso y como apunto de estallar en el delirio que vuelve a recordar al trabajo de grupos de post-punk míticos como The Fall. El grupo explica que ‘A Heros’ Death’ es “una lista de reglas para uno mismo” y también una lista de “principios para una felicidad auto-prescrita de esos que suelen pender de un hilo”.

El “héroe” de este tema está interpretado en su videoclip por el actor Aidan Gillen, conocido por su papel de Littlefinger en ‘Juego de tronos’, y también por su participación en series como ‘The Wire’ o ‘Peaky Blinders’. En el vídeo, Gillen da vida a un simpático presentador que poco a poco va perdiendo la cordura.

A Hero’s Death:

01 I Don’t Belong

02 Love Is the Main Thing

03 Televised Mind

04 A Lucid Dream

05 You Said

06 Oh Such a Spring

07 A Hero’s Death

08 Living in America

09 I Was Not Born

10 Sunny

11 No