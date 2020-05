FIB 2020, cancelado

FIB comunica la cancelación de su próxima edición, sin que esta vaya a ser aplazada a 2021. Al menos esto es lo que se desprende del comunicado oficial del festival, que celebra un line-up que incluía a artistas como Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, sin ni siquiera insinuar que este vaya a ser replicado el año que viene, como otros festivales han confirmado que van a hacer.

En el mismo comunicado, FIB explica que su decisión se basa en varios motivos. En primer lugar, busca proteger la “salud de artistas, trabajadores y asistentes”. También recalca la “imposibilidad de iniciar las labores de montaje en los próximos días tal y como estaba previsto” y el hecho que “un alto porcentaje del público es internacional, proveniente de multitud de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica o Irlanda”. Por otro lado, alude a la reciente medida gubernamental por la cual “cada persona que acceda a nuestro país desde el extranjero debe pasar 14 días de cuarentena antes de llevar a cabo cualquier tipo de actividad”. Y finalmente recuerda que “el line-up de FIB está compuesto por numerosos artistas internacionales, cuyas giras en la mayoría de los casos han sido canceladas”.

Asimismo, FIB, que para su edición de este año había anunciado el recorte del precio de sus abonos en un 50% y la reinvención de su línea editorial informa sobre la devolución de entradas: “Los asistentes podrán solicitar la devolución del precio de los abonos y de todos los productos complementarios a través de un formulario en la web oficial www.fiberfib.com, donde se encuentra toda la información necesaria. Los vecinos de Benicàssim que compraron su abono de manera física podrán solicitar el reembolso de manera presencial el próximo martes 2 de junio de 10:00h a 19:00h en el Polideportivo Municipal. Deberán llevar la entrada original, una fotocopia del DNI y un documento firmado que pueden encontrar en la web oficial www.fiberfib.com”.