SAINt JHN, el rapero que arrasa con una remezcla «dance»

SAINt JHN es un rapero estadounidense de origen guyanés que está protagonizando una carrera de lo más atípica. Engullido por el monstruo del «efecto remix» que convertía en hits globales temas que previamente no habían obtenido similar éxito como ‘Sing it Back’ de Moloko, ‘A Little Less Conversation’ de Elvis Presley o ‘Summertime Sadness‘ de Lana Del Rey, el artista está triunfando ahora con el remix de una canción que publicó en 2016, hace cuatro años.

Se trata de ‘Roses’, una canción cuya remezcla discotequera por parte del DJ kazajo Imanbek has escuchado sí o sí si has estado atento o atenta a las listas de éxitos en los últimos tiempos, pues el tema, que ha ganado más y más adeptos, sí, gracias a TikToK, lleva semanas inamovible del top 10 de canciones más escuchadas a nivel global de Spotify (ahora mismo es número 3 solo por delante de ‘ROCKSTAR’ de DaBaby con Roddy Ricch y de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd), acumula más de 600 millones de streamings solo en esta plataforma y, de manera más significativa, ha alcanzado el número 1 en Reino Unido… y también en Australia, Países Bajos e Irlanda, y top 10 en Estados Unidos. El «remix», que transforma el sonido trap de la canción original en un ritmo de house-pop bailable bastante genérico pero efectivo, tampoco ha pasado desapercibido en España, donde ha alcanzado el número 23 y actualmente ronda el top 40.

El rapero, que arrasa a los 33 años, empezó en la industria de la música escribiendo para artistas como Usher, Kiesza o Jidenna, y su primer disco, ‘Collection One’, salió en 2018. El año pasado publicó el segundo, ‘Ghetto Lenny’s Love Songs’, y apareció como artista invitado en uno de los temas más queridos de ‘The Lion King: The Gift‘ de Beyoncé, ‘BROWN SKIN GIRL‘. De manera esperada, el siguiente paso de SAINt JHN tras el éxito del remix de ‘Roses’ ha sido publicar un segundo para otro de sus éxitos, ‘Trap’, del que se ha encargado el DJ ruso Rompasso. La pregunta es obligada: ¿será SAINt JHN uno de los primeros artistas «one-hit-wonder» de la década… junto a Powfu y BENEE?