Fontaines D.C. anuncian presentaciones de su nuevo disco ‘A Hero’s Death’ en Madrid y Barcelona

El segundo disco de los irlandeses Fontaines D.C. tras la publicación de su exultante debut ‘Dogrel‘ –uno de los mejores del pasado año para muchos, entre ellos nuestra redacción– es uno de los trabajos más esperados de los próximos meses por los amantes del rock alternativo más afilado. Se titula ‘A Hero’s Death’, justo como el single cuyo vídeo protagonizado por el actor de ‘Juego de Tronos’ Aidan Gillen destacábamos semanas atrás, y se publica el próximo día 31 de julio a través de Partisan Records (sello de la otra gran revelación del rock anglosajón, IDLES, que también lanzan disco post-eclosión masiva). Sus diez cortes incluyen, claro, el tema titular y un segundo single presentado hace unos días, ‘I Don’t Belong’, que abre el disco de manera más reposada y también oscura.

Esta mañana se anuncia, además, que el grupo incluirá nuestro país en la gira de presentación del disco que, en principio, llevarán a cabo en los primeros meses de 2021: el 10 de marzo estarán en La Riviera de Madrid, y un día después, el 11 de marzo, en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 3 de julio a partir de las 10 horas, en la web del promotor Houston Party.

1. I Don’t Belong

2. Love Is The Main Thing

3. Televised Mind

4. A Lucid Dream

5. You Said

6. Oh Such A Spring

7. A Hero’s Death

8. Living In America

9. I Was Not Born

10. Sunny

11. No