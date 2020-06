Halsey estrena vídeo coreografiado a través de FaceTime… y le sale bien

Ha sido difícil ver en los últimos tiempos buenos vídeos dadas las restricciones de movimiento, reunión, rodaje, largo etcétera. Los mejores que hemos visto en los últimos meses vienen de tiempo atrás.

Halsey, en cambio, ha podido hacer uno por el que puede que no sea recordada de por vida, pero que sí está sin duda por encima de la media de lo que hemos visto en estos meses. Curiosamente, no se trata de uno de los singles de su álbum, ‘Manic’ (¿en serio nos quedamos en ‘you should be sad‘ EN ENERO?), sino de un clip para el tema con el que está triunfando estos días, ‘Be Kind’ junto a Marshmello.

Esta canción ha funcionado estupendamente bien, de hecho ahora mismo es su canción más oída en Spotify, y permanece en el top 40 del global de esta plataforma de streaming después de más de un mes, tras haber sido top 40 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Quizá por eso ha querido reforzarla.

Halsey ha explicado que ha tenido que aprenderse la coreografía de ‘Be Kind’ a través de FaceTime mientras estaba confinada y Hannah Lux Davis es quien ha terminado dirigiendo a la cantante recorriendo mundos imaginarios. Entre tanto color de fondo y tanta flor, no habría estado mal como vídeo de la mismísima ‘Daisies’…

Otro aciertazo también, por supuesto, para Marshmello, productor americano que ha publicado canciones tan conocidísimas como ‘Happier’ con Bastille, ‘Wolves’ con Selena Gomez o ‘Silence’ con Khalid… a su vez viejo conocido de Halsey.