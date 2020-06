Sufjan Stevens presentará su nuevo disco ‘The Ascension’ con un single de 12 minutos y medio

Sufjan Stevens ha anunciado su nuevo disco, el cual no será otro de esos experimentos que ha publicado últimamente, sino su nuevo disco de verdad. El verdadero sucesor de ‘Carrie & Lowell‘, el mejor disco de 2015 para JENESAISPOP, lleva el título de ‘The Ascension’ y sale el próximo 25 de septiembre a través de Asthmatic Kitty Records.

El primer adelanto de ‘The Ascension’ se titula ‘America’ y sale este viernes 3 de julio junto a su videoclip oficial. Un vistazo al tracklist que comparte la nota de prensa, y que incluye la duración de todas las canciones, revela que este single es de hecho el tema más largo de todo el disco, el que lo cierra con una duración de 12 minutos y medio nada menos. Se desconoce si el single saldrá en formato reducido, o si Sufjan va a por todas con esta decisión parecida a un suicido comercial… sobre todo si se tiene en cuenta que llega después de su éxito con la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’, por la que obtuvo una nominación al Oscar, llegando a actuar en la ceremonia.

Os dejamos con el tracklist de ‘The Ascension’ y el avance del single en Youtube, que muestra -sorpresa- la bandera de Estados Unidos.

‘The Ascension’:

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse (5:19)

2. Run Away With Me (4:07)

3. Video Game (4:16)

4. Lamentations (3:42)

5. Tell Me You Love Me (4:22)

6. Die Happy (5:47)

7. Ativan (6:32)

8. Ursa Major (3:43)

9. Landslide (5:04)

10. Gilgamesh (3:50)

11. Death Star (4:04)

12. Goodbye To All That (3:48)

13. Sugar (7:37)

14. The Ascension (5:56)

15. America (12:30)