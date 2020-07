Troye Sivan busca una nueva oportunidad en la ochentera ‘Easy’, avance de su nuevo EP

Troye Sivan sorprende hoy con el anuncio de un nuevo EP que saldrá este mismo verano: en cosa de un mes lo tendremos en nuestras manos. El EP recibe el nombre de ‘In a Dream’, su portada no puede ser más oscura ni turbulenta, y saldrá el próximo 21 de agosto. El artista explica que «esta pequeña colección de canciones explora un periodo de montaña rusa emocional» que ha vivido recientemente, y que ha realizado «cuando las sensaciones y los pensamientos eran sorprendentemente frescos». Por eso explica que «revisitar estos momentos y estas canciones es duro, pero está orgulloso de esta música y emocionado de compartirla con el mundo».

A falta de poder escuchar las otras 5 canciones que formarán parte del EP, una de las cuales recibe el nombre de «Podría llorar simplemente pensando en ti», ‘Easy’ nos da una buena idea de lo que quiere decir Troye Sivan con sus palabras. En principio estamos ante una agridulce producción de corte ochentero, pero alejada de la moda impuesta últimamente por gente como Lady Gaga, Dua Lipa o Jessie Ware. Este es un número romanticón más cerca de las power ballads de la época, y de alguna manera podría haberla cantado alguien tipo Robert Palmer, si bien la producción a cargo de Oscar Görres no prescinde de efectos tipo Autotune.

Oscar Görres es parte del equipo de Max Martin, y ha trabajado con gente del tamaño de MARINA, Taylor Swift, Maroon 5, DNCE, Britney Spears, Tove Lo y Pink; de hecho está detrás de otros hits de Troye Sivan como ‘My My My’. Y sin embargo, si en este caso nos dijeran que ha trabajado con Destroyer, nos lo creeríamos, dado lo vívido de los elementos electrónicos: atentos a ese solo de teclado, tan evocador.

En cuanto a la letra, como adivináis, es amarga, con toda la pinta de estar excusando una infidelidad. ‘Easy’ parece estar retratando una relación en decadencia, en la que cada uno de los integrantes se ha tomado el paréntesis a su manera. «Él me lo puso demasiado fácil / por favor no me dejes», es el estribillo repetido hasta la saciedad, recordando en espíritu a ‘Wrong’ de Everything But the Girl. «¿Qué coño hemos hecho? / Dime que lo superaremos», suplica.

El EP que se anuncia hoy de Troye Sivan también incluye la otra canción que nos había dejado ver recientemente, ‘Take Yourself Home‘, un gran «grower» que ha estado durante meses entre lo más votado de JENESAISPOP, pese a que, de nuevo, no ha tenido tanta suerte desde el punto de vista comercial. Como Robyn, Troye Sivan está desarrollando una interesante carrera a los márgenes de la industria musical, sin grandes números 1, pero haciendo de muchos de sus temas pequeños clásicos de la música pop. Ha sido el caso de ‘Dance to This’ con Ariana Grande, ‘1999’ con Charli XCX, y muy especialmente ‘i’m so tired’ con LAUV, una canción que, contra todo pronóstico, supera ya los 500 millones de streamings en Spotify, pese a haber sido tan sólo top 81 en el Billboard Hot 100. Podéis recordar nuestra entrevista con Troye Sivan de 2016 aquí.

01 Take Yourself Home

02 Easy

03 could cry just thinkin about you

04 STUD

05 ranger teenager!

06 IN A DREAM