Ozuna sube al número 1 de ventas en España con ‘ENOC’; entran Marwan, Feid, Marilyn Manson…

Ozuna sube esta semana finalmente al número 1 de la lista de ventas española ‘ENOC‘. Al cantante portorriqueño, la primera posición de la tabla se le resistió la semana pasada debido a la sorpresa dada por la banda madrileña Sidecars con su nuevo disco ‘Ruido de fondo’, que entraba directa al número 1 gracias probablemente a la suma de sus buenas ventas físicas y cifras en streaming. ‘ENOC’, sin copia física en el mercado, se confirma por tanto como el disco más reproducido de la semana, lo cual era de esperar dado el éxito de singles como ‘Caramelo’ o ‘Una locura’ con J Balvin y Chencho Corleone, que acaba de entrar en el top 10 de su respectiva lista.

A las puertas del número 1, solo bloqueado, de hecho, por los dos gigantes del reggaetón, Ozuna y Anuel AA, entra el rapero y poeta madrileño Marwan con su nuevo trabajo, ‘El viejo boxeador’, que ha de quedarse en un nada desdeñable tercer puesto. Por su parte, el cantante David DeMaría coloca su nuevo disco ‘Capricornio’ en el número 4, y la reedición de ‘Escapadas’ de Antonio Vega, que contenía las participaciones de Amaral, Elefantes, Jarabe de Palo o Ketama, debuta en el número 4. Finalmente, completa la tanda de nuevas entradas dentro del top 10 de la lista de ventas española ‘WE ARE CHAOS‘, el nuevo álbum de Marilyn Manson. El dato comercial de ‘WE ARE CHAOS’ ha sido similar en Estados Unidos (top 8) y Reino Unido (top 7). En España, ‘Heaven Upside Down‘ alcanzó el número 6, mejorando por mucho los datos obtenidos por ‘The Pale Emperor‘ (15) y ‘Born Villain‘ (28). A modo de apunte, el disco de Marilyn Manson que mejor dato ha registrado en nuestro país es el editado en 2003, ‘The Golden Age of Grotesque’: un top 5.

Las dos curiosidades de la lista de ventas esta semana las protagonizan Lady Gaga y Bradley Cooper por un lado, y Miss Caffeina por el otro. La banda sonora de ‘A Star is Born‘ registra la subida más fuerte de los últimos siete días, escalando del 68 al 44… más las que probablemente subirá la semana que viene ya que la propia película ‘Ha nacido una estrella’ acaba de ser emitida en La 1. Y en el número 33 entra, por primera vez, ‘Imposibilidad del fenómeno’, el primer disco de Miss Caffeina. La banda liderada por Alberto Jiménez ha sido número 1 con su último disco, pero, como veis, con el primero jamás logró entrar en lista hasta este momento. ‘Imposibilidad del fenómeno’ vio la luz en el año 2010.

Finalmente, en el número 37 entra ‘Bahía ducati’ de Feid, exitosísimo cantante de reggaetón colombiano que ha triunfado gracias a éxitos como ‘PORFA’ -remezclado después con la participación de, ojo, Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles-; y en el 43, el rapero gallego Hard GZ coloca su álbum ‘Siempre’ auspiciado por el éxito en streaming de los singles ‘Mortales’ y ‘Dime cuánto’.