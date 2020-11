Canción del Día: Jon Hamm te representa cuando te pones los cascos y te olvidas de todo

Eels tienen uno de los 100 discos más vendidos esta semana en España gracias a su nueva entrega, ‘Earth to Dora‘. La mejor canción en este caso del grupo de Mark Oliver Everett es ‘Are We Alright Again‘, y esta semana se ha podido estrenar un videoclip a la altura, por lo que es hoy nuestra «Canción del Día«.

La canción plantea la esperanza de que «volvamos a estar bien» sobre un arreglo de cuerda de lo más optimista y, para la representación de esta idea, se ha decidido contar con el actor Jon Hamm, muy conocido por su papel en ‘Mad Men‘, y aficionado a esto de los vídeos semi underground. En el videoclip, Hamm porta una camiseta de los Eels, se pone los cascos, abre el vinilo del disco nuevo, se toma una copa, canturrea un poco leyendo las letras… mientras la catástrofe se desarrolla a sus espaldas sin que él se entere de nada.

Esta simpática metáfora sobre el poder de evasión que tiene la música, y en particular esta canción, está relacionada con la pandemia. De todas las canciones que componen ‘Earth to Dora’, esta es precisamente la única posterior a la covid-19. Mark Everett quiso escribirla para darnos a todos un rayo de luz, que es lo que consigue también este videoclip incluso desde su lado más amargo, como indica el propio artista en la nota de prensa: «Todos podríamos recurrir un poco al confort del año pasado. Quizá esta canción pueda dároslo un poco, como lo consigue este chico en este vídeo».

Como curiosidad, en el vídeo aparece el cuadro que ha inspirado la portada de este álbum. «E» ha contado en una entrevista con The Independent que se trata de un cuadro que compró en una tienda de su vecindario y que ha estado en su cuarto de baño durante los pasados 10 años. «Mientras estaba haciendo estas canciones, un día estaba meando y mirándolo y de repente me asaltó la idea de que iba a ser la portada del disco. El payaso parece haber pasado por tiempos muy difíciles pero se las está arreglando para estar bien. Él sabía que iba a estar bien».