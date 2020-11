La subida más fuerte de la semana en España baja un puesto

El movimiento atípico que observábamos en Spotifycharts hace una semana nos lleva a este titular aparentemente sin sentido en la tabla de Promusicae. Como adivinábamos, C. Tangana logra su tercer número 1 de singles en España con ‘Tú me dejaste de querer‘ tras haber batido el récord de streamings en un día en Spotify España con 1,6 millones. El tema nace certificado como disco de oro, ‘Demasiadas mujeres’ se mantiene en el puesto 3, ‘Nunca estoy’ sube del puesto 76 al puesto 20, y vuelven a la lista ‘Un veneno’ con Niño de Elche, que fue número 2 y está certificada como platino, y ‘Antes de morirme’ con Rosalía, que nunca pasó del puesto 26 pero es cuádruple platino.

Pero es que ‘Dákiti’ de Bad Bunny y Jhay Cortez también habría batido el récord de streamings en un día de no haber sido por C. Tangana, lo que provoca que Promusicae lo haya marcado como «subida más fuerte de la semana en España», solo que bajando del puesto 1 al puesto 2. Esto es, la canción sube y mucho sus puntos, pero no puede con C. Tangana. En próximos días, el tema puede recuperar el trono, pues su popularidad es menos decreciente que la del corte de Puchito.

Llega al top 10 ‘La luz’ de Sech y J Balvin, que sube del puesto 30 al puesto 7, mientras que se consideran entradas una serie de remixes que no están computando junto a sus respectivas versiones originales: el remix de ‘Hawái’ de Maluma y The Weeknd en el 39 (la original sigue en el puesto 9), y el de ‘Mood’ de 24KGoldn con Justin Bieber en el 67 (la original ronda aún el top 40).

La lista de novedades se completa con ‘Fake Capo (remix)’ de Karetta El Gucci, Omar Montes, RVFV y Chimbala en el puesto 40 y con ‘Corazón descalzo’ de Pablo Alborán en el número 85.